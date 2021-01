Gestrand in een Bosnisch bos, en winter moet nog beginnen

Ze komen uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh. En uit Noord-Afrika: Algerije, Marokko. Ze willen naar Europa en ze zijn er bijna. Ze moeten nog twee grenzen zien te passeren: tussen Bosnië en Kroatië en tussen Kroatië en Slovenië. Dan zijn ze in het Schengengebied zonder grenscontroles.

Maar voorlopig zijn de honderden jonge mannen gestrand in de noordwestelijke hoek van Bosnië en Herzegovina. Ze bivakkeren in verlaten gebouwen in dorpen en geïmproviseerde tentjes in de bossen bij Bihac, enkele kilometers van de Kroatische grens. De migranten zitten in de val, en het weer wordt slechter. Geen onderdak, voedsel en warme kleren. Wel modder, sneeuw en kou.

Josep Borrell, de buitenlandchef van de Europese Unie, spreekt van een „serieuze humanitaire crisis”. In een dinsdag gepubliceerd blog verdedigt hij het beleid van de Europese Unie en legt hij de schuld bij de Bosnische autoriteiten. Hun gebrekkige besluitvorming is de oorzaak van deze crisis, schrijft Borrell. En: „Ook al zijn deze migranten en vluchtelingen bijna allemaal in Bosnië en Herzegovina omdat ze een betere toekomst zoeken in onze Unie, Bosnië en Herzegovina is volgens internationale mensenrechtenafspraken verplicht om voor ze te zorgen op zijn grondgebied.”

Het is een crisis waar lessen van moeten worden geleerd, schrijft Borrell. Toch was de crisis vooraf te voorzien. Ondanks financiële steun uit Brussel deden de Bosnische autoriteiten niets om het tentenkamp Lipa, nabij Bihac, aan te passen aan winterse omstandigheden. Op 23 december werd Lipa gesloten door IOM, de migratie-organisatie van de Verenigde Naties. Uit protest staken bewoners het kamp in brand. Niemand raakte gewond. Wel kreeg Lipa een nieuwe naam: Moria van de Balkan, naar het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos dat in september in vlammen opging. Daarbij werden duizenden migranten dakloos.

Politieke machtsspelletjes

Pogingen om de circa 1.200 migranten uit Lipa onder te brengen in een centrum in Bihac, opgeknapt met 3,5 miljoen euro van de EU, mislukten door verzet van de lokale bevolking en bestuurders van het kanton Una-Sana. Ook de verhuizing naar Bradina, in een ander kanton, ging om die reden niet door. IOM en de Europese Commissie noemen het geruzie tussen de landelijke regering en provinciale autoriteiten als oorzaak. Mensenlevens mogen niet worden opgeofferd aan nationale politieke machtsspelletjes, zei een woordvoerder van de Commissie maandag. Bosnië en Herzogovina moet zich gaan gedragen „een land dat EU-lidmaatschap nastreeft”.

Sinds begin 2018 heeft Bosnië en Herzegovina 70.000 migranten opgevangen, meldt Peter Van der Auweraert, de Belgische chef van IOM in Bosnië, in een briefing deze week. Tot de migratiecrisis van 2015 liep de Balkanroute van Turkije en Griekenland door Macedonië en Servië naar Europa. Sinds het sluiten van de Hongaarse grens loopt de route via Bosnië. Er zijn nu nog tussen de 8.000 en 9.000 migranten in het land, en van hen hebben er 3.000 geen onderdak. Niet omdat de voorzieningen ontbreken, zegt Van der Auweraert. Internationale steun is er genoeg, en de opvanglocaties zijn beschikbaar. Alleen de politieke consensus ontbreekt.

Migranten in een tijdelijk onderkomen in overgebleven deel van kamp Lipa, 27 december. Verreweg de meeste migranten in Bosnië en Herzegovina zijn mannen alleen uit Pakistan, Afghanistan en Bangladesh. Ze hopen via Kroatië Schengenland Slovenië te bereiken.

Foto Dado Ruvic/Reuters Brand in migrantenkamp Lipa, 23 december. Diezelfde dag was het kamp ontruimd en gesloten omdat de omstandigheden niet langer verantwoord werden geacht door de autoriteiten. Op Nieuwsjaarsdag heeft het Bosnische leger nieuwe tenten neergezet, maar ook die tenten zijn niet bestand tegen kou en sneeuw.

Foto Hasan Arnautovic/AP Migranten verlaten het gesloten en afgebrande kamp Lipa, 29 december. Ze zouden worden verplaatst naar een andere voorziening in Bradina, ten westen van de hoofdstad Sarajevo. Inwoners daar verzetten zich tegen de huisvesting in militaire barakken, het plan ging niet door. De migranten zaten een dag en een nacht vast in bussen.

Foto Fehim Demir/EPA Foto’s Reuters/AP/EPA

