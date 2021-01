Emma en Noah opnieuw populairste babynamen

Opnieuw waren Emma en Noah vorig jaar de meest gegeven babynamen in Nederland. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Sociale Verzekeringsbank. Vorig jaar werden 807 jongens geboren die de naam Noah kregen en 685 meisjes die Emma genoemd zijn. In totaal werden er 167.157 baby’s geboren.

Sem staat bij de jongensnamen op de tweede plek (637 keer gegeven) en bij meisjes kwamen Julia en Mila op de tweede plaats (665 keer). Ook Liam, Lucas, Daan, Finn, Levi en Luuk waren vorig jaar populair. Meisjes werden relatief vaak Tess, Sophie, Zoë, Sara, Nora en Yara genoemd.

In 2019 waren Emma en Noah ook al de populairste namen. Noah werd afgelopen jaar 22 keer vaker gegeven dan in 2019 en Emma 46 keer minder. De top-10 jongensnamen komt sterk overeen met vorig jaar. Mees is de enige naam die nieuw is in deze lijst. Bij de meisjesnamen zijn Anna, Evi en Saar uit de top-10 gevallen. Yara, Eva en Liv zijn nieuw in de top-10.