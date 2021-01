‘Elon Musk is Jeff Bezos voorbij als rijkste ter wereld’

Tesla-voorman Elon Musk is volgens de miljardairsindex van persbureau Bloomberg de rijkste man van de wereld. Musk streeft donderdag Jeff Bezos, oprichter en topman van webwinkel Amazon, voorbij in de lijst. Bloomberg schat het vermogen van Musk in op 188,5 miljard dollar (ongeveer 153 miljard euro) - 1,5 miljard meer dan Bezos. De Tesla-baas heeft dat mede te danken aan de toegenomen aandelenkoers van de autofabrikant. Donderdag steeg die met 4,8 procent, waardoor Musk Bezos kon onttronen.

Bloomberg stelt de lijst samen op basis van de beurskoersen. De koers van Tesla is in het afgelopen jaar bijna vernegenvoudigd, terwijl de waarde van Amazon met de helft toenam. In november werd het kapitaal van Musk nog op 128 miljard dollar geschat. Toen haalde hij voor het eerst Microsoft-oprichter Bill Gates in. Gates staat op de derde plaats van de index.

De lijst van Bloomberg telt de vijfhonderd rijkste personen van de wereld. Zeven van de tien meest vermogenden hebben hun rijkdom te danken aan een bedrijf in een technologiesector. Van de lijst bestaat zo’n een derde uit Amerikanen. Er staan twee Nederlanders in het overzicht: Charlene de Carvalho-Heineneken met 16,3 miljard dollar (13,3 miljard euro) op 125 en Randstad-oprichter Frits Goldschmeding met 5,4 miljard dollar (4,4 miljard euro) op plek 487.

