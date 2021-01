Steun voor Duitse topvrouwen

In Duitsland moet elk groot, beursgenoteerd bedrijf straks zeker één vrouw in het bestuur hebben. Het kabinet heeft woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd dat regelt dat in elk beursgenoteerd bedrijf met meer dan tweeduizend werknemers minstens één vrouw (en minstens één man) in de bestuurlijke top zetelt. Het voorstel moet nog in de Bondsdag besproken worden.

De regel gaat gelden voor zo’n zeventig bedrijven. Dertig ervan hebben nu geen enkele vrouw in hun bestuur. De Duitse regering komt ook met regels voor de negentig bedrijven waarin de staat een meerderheidsaandeel heeft, zoals spoorwegbedrijf DB. Deze moeten voortaan minstens één vrouw in hun topmanagement hebben als dat uit meer dan twee personen bestaat.

Ook moeten semi-staatsbedrijven het uitgebreid kunnen motiveren als ze een raad van bestuur of commissarissen hebben zonder vrouwen. Hetzelfde geldt voor de twee hoogste managementlagen onder de raad van bestuur.

Het is nog onduidelijk wat de consequenties zijn voor bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Minister Franziska Giffey van Gezinszaken (SPD) noemt de wet een „mijlpaal” voor vrouwen in leidende rollen. Volgens haar „verrijken gekwalificeerde vrouwen het economische leven”.

Justitieminister Christine Lambrecht (SPD) voegt hieraan toe dat vrouwen een „positief charisma” hebben en als rolmodel kunnen dienen. Vicekanselier Olaf Scholz (SPD) zegt dat „de tijd voor vrijwillige maatregelen eindelijk voorbij is”.

In Nederland moet vanaf dit jaar ook een vrouwenquotum gelden: bij beursgenoteerde bedrijven moet straks ten minste een derde van de toezichthouders vrouw zijn. In Duitsland geldt sinds 2016 al de regel dat 30 procent van de commissarissen bij de grootste bedrijven vrouw moet zijn.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 januari 2021