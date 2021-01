Eigenaar gitaarzaak uit op etalage zijn frustratie: de andere winkels zijn wél open

„Dankzij MIJ gaan we deze pandemie overwinnen!! Het is maar goed dat mijn gitaarwinkel dicht moet!”. De A4’tjes op de ruiten van de gesloten gitaarwinkel van Rudolf Eeken (64) krijgen veel bekijks. La Guitarra Buena is dicht. In de drukke Amsterdamse Rijnstraat is verder niet veel van de lockdown te merken.

„Alles is hier open”, zegt Eeken, die tien jaar geleden met zijn winkel naar de winkelstraat in Zuid verhuisde. „Van de coffeeshop tot de schoenmaker en kaaswinkel.” Het is er druk. „Laatst stond er voor de Gall & Gall een rij van 20 meter op straat.”

Dat er maatregelen zijn, snapt hij. „Maar ik heb moeite met regels waar domheid in zit.” Als hij twintig klanten per dag heeft is het veel. „I’m not the bad guy,” zegt Eeken. „Met Kerst 50.000 reizigers op Schiphol. Dat is wonderlijk.”

De logica ontbreekt

Hij is boos. De logica ontbreekt. „Als alles hier dicht had gemoeten, dan was het anders. Maar ze zeiden: nee, jij. Jij moet dicht.” Zo kwam hij op het idee van de posters op zijn raam. Met een lijstje van al zijn buren die wél open zijn.

A4’tjes op de gesloten pui van La Guitarra Buena. Foto Fenne van Loon

Mensen staan stil voor de zaak, lezen de etalageboodschap. Een vrouw maakt een foto. Een man steekt z’n hand op naar hem. „Ik ken hem niet. Dit gebeurt de hele tijd. Ik krijg veel duimpjes omhoog.” In het echt en online. „Het levert niets op, maar het is wel leuk.”

Op Twitter klonk de oproep om de gitaarwinkel te steunen.

De webshop is goed voor zo’n 5 procent van de omzet, het betreft dan vooral snarensets. Eeken: „Gitaren moet je proberen, voelen. Die bestel je niet van een plaatje op een website.”

Hoeveel geld hij precies gaat krijgen van de overheid is nog onduidelijk. Waarschijnlijk te weinig voor de vaste lasten. Gelukkig heeft Eeken in de afgelopen 35 jaar een buffer opgebouwd. Op gitarengebied is hij een grote naam. Hij kan het een paar maanden volhouden, vertelt hij. Maar langer niet. Eeken: „Het is verlies lijden. Maar er zijn zat winkels die omvallen.” Nu zit hij thuis. Nee, vakantie kun je het bepaald niet noemen. „Vakantie is zorgeloos. Ik heb flinke zorgen, want ik heb geen inkomen. Ik teer in op mijn spaargeld en eet nu vaker bij m’n vriendin.”

Foto Fenne van Loon

De viswinkel: ‘Hij heeft groot gelijk’

Een deur verder is de wijnwinkel gewoon open. „Wij hebben het beste jaar ooit gehad door corona,” vertelt Maurice Blok (50). Nu mensen vaker bestellen bij restaurants willen ze daar mooie wijn bij. Zijn vader en hij waren blij verrast dat hun winkel open mocht blijven. „Wij bleken gelukkig essentieel.” Eigenlijk klopt dat niet, vindt Blok. Zijn wijnwinkels en bloemenzaken echt essentieel? „Wellicht een zoethoudertje voor de bevolking.” Het is het eerste jaar dat Blok in de winkel staat. Hij had „net op tijd” de horeca verlaten, om de winkel van zijn vader over te nemen.

De viswinkel verderop is al van ver te herkennen aan de rij mensen in de regen. „Altijd druk rond lunchtijd”, zegt medewerker Sam Tol (25). Ook tijdens de lockdown. Dat de winkel open mocht blijven was ook voor hem een meevaller. „In België en Duitsland zijn al dit soort winkels dicht.”

Foto Fenne van Loon

Tol geeft Eeken groot gelijk. „Ik ben blij dat we open mogen, maar ik weet niet of we het oplossen zo. Het is hier gewoon druk, zoals je ziet.” Deze tweede lockdown gaat minder goed, ziet Tol. „Sinds de mondkapjesplicht houden mensen steeds minder afstand. Ze voelen zich beschermd.” Hij snapt dat Eeken de situatie oneerlijk vindt. „Zolang ze eten essentieel noemen, mogen wij open blijven”, zegt hij. Dat is helaas het verschil met zijn buurman: „Een gitaarwinkel is geen eten. Dus niet essentieel.” Hij geeft een oudere man met een stok zijn kibbeling, en voegt er aan toe: „Ik heb het ook niet bedacht.”

Eeken doet het ijzeren rolluik naar beneden. Hij verwacht van zijn actie geen grote impact. Hij hoopt mensen aan het denken te zetten. „Alles omtrent corona is bizar”, zegt Eeken. „Niemand weet hoe het moet. Maar dit werkt niet.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2021