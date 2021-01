Duitsland en de erfenis van een land dat niet meer bestaat

Als je in de Berlijnse wijk Mitte door de Brunnenstrasse loopt kan het je niet ontgaan. Een onaanzienlijk donkergrijs pand, vijf verdiepingen hoog. Op de gevel staat in vette witte letters, die groter zijn dan de ramen: Dit huis stond vroeger in een ander land. Toeristen moeten het talloze keren gefotografeerd hebben. Want de woorden herinneren met een knipoog aan het feit dat dit huis op exact deze plaats ooit in de hoofdstad van de DDR stond, dat ‘andere land’, dat nu al dertig jaar niet meer bestaat. In kleinere letters staat erboven: Menselijke wilskracht kan alles verplaatsen.

De eigenaar en bewoner van het Oost-Berlijnse pand, die de tekst heeft bedacht, is geen voormalige DDR-burger maar een Zwitser, een succesvolle reclameman. Hij liet de woorden in 2009 aanbrengen ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de val van de Muur, de zwaar bewaakte barrière waarmee de DDR haar eigen burgers verhinderde het land te verlaten.

Huis in de Brunnenstrasse in Berlijn, waarop de eigenaar een tekst plaatste ter herinnering aan de val van de Muur. Foto Imageselect

Hoe geslaagd de tekst als blikvanger ook mag zijn, je moet er niet te lang bij stilstaan. Want stonden niet álle huizen in het oosten van Berlijn die ouder dan dertig jaar zijn vroeger in een ander land? En trouwens, stonden strikt genomen niet alle huizen in héél Duitsland die voor 1990 zijn gebouwd ooit in een ander land? Want ook West-Duitsland, met hoofdstad Bonn, bestaat niet meer. Om van het Derde Rijk, de Republiek van Weimar en het Keizerrijk maar niet te spreken. Allemaal geschiedenis, die heel wat huizen en gebouwen hier nog hebben meegemaakt.

Die huizen zijn één ding. Maar toen ik vijf jaar geleden als correspondent in Duitsland kwam wonen, drong pas langzaam tot me door wat het betekende dat veel ménsen hier vroeger in een ander land leefden. En hoe dat nog altijd doorwerkt in hun levens.

Met name bij Oost-Duitsers, want hun land verdween vrijwel compleet – inclusief allerlei zekerheden, toekomstplannen en in heel veel gevallen hun baan en het sociale leven daaromheen. De omgang met dat land dat niet meer bestaat bleek nog altijd lastig, zelfs voor wie de DDR alleen als kind had meegemaakt.

Umbruchkompetenz

Net aangekomen in Berlijn maakte ik een praatje met een van de buren. Ik vroeg haar uit welk deel van Duitsland ze kwam, waarop ze niet alleen antwoordde dat ze was opgegroeid in de buurt van Bautzen, in Saksen, maar ook dat zij nooit iets geweten had van „de Stasi-Knast” in die stad – de beruchte gevangenis waar de binnenlandse veiligheidsdienst politieke tegenstanders in erbarmelijke omstandigheden opsloot.

Kennelijk voelde een vrouw die nog op school zat toen de Muur viel, al bij onze eerste kennismaking de behoefte om duidelijk te maken dat ze weliswaar uit de DDR kwam, maar daarom nog geen medeplichtige van het regime was geweest. Al te simpele oordelen van West-Duitsers en buitenlanders over de DDR kon je maar beter een stapje voor zijn.

De vreedzame revolutie in 1989, en de Duitse eenwording een jaar later, leverden Oost-Duitsers de felbegeerde vrijheid, de D-Mark en democratie op. De vreugde was groot.

Maar de overgang van het ene systeem naar het andere veroorzaakte bij veel Oost-Duitsers allengs ook een gevoel van gemis. „Alsof mijn hele leven in de DDR met terugwerkende kracht niets meer waard was”, hoorde ik een medewerker van een van de weinige computerbedrijven in de DDR, kort na de eenwording opgedoekt, eens vertellen op een discussieavond met zijn oud-collega’s.

Sommige Oost-Duitsers ontleenden aan het gekooide leven in de DDR, en de beproevingen na de eenwording, ook kracht. Omdat ze eerst een dictatuur, daarna de ineenstorting van de complete samenleving en vervolgens de moeizame overgangstijd hadden doorstaan.

Voor dat laatste blijkt een woord te bestaan: Umbruchkompetenz, het vermogen met ingrijpende veranderingen om te gaan. Zie Angela Merkel, de vrouw die de eerste 35 jaar van haar leven in de DDR doorbracht en nu al ruim vijftien jaar het herenigde Duitsland regeert en door de ene na de andere crisis loodst.

Voor de meeste Wést-Duitsers veranderde het leven na de Duitse eenwording aanvankelijk nauwelijks. En nog altijd lijken veel van hen er moeite mee te hebben zich in hun Oost-Duitse landgenoten te verplaatsen.

De Volksbühne

Als correspondent gebeurt het soms dat een alledaagse ontmoeting of een toevallig gesprek je kijk op het land ineens op z’n kop zet. Ooooh, zit dat zo!

Dat overkwam me op een borrel, een jaar na mijn aankomst in Duitsland. Ik deed wat spottend over het geharnaste verzet in de Berlijnse kunstwereld tegen de benoeming van een nieuwe artistiek leider van de Volksbühne, de Belg Chris Dercon, eerder directeur van het Haus der Kunst in München en de Tate Modern in Londen.

Waarom moest deze ‘kunstmanager’, zeiden zijn talrijke tegenstanders met nauwelijks verholen walging, in vredesnaam de plaats innemen van de legendarische Oost-Berlijnse regisseur Frank Castorf, die het theater sinds 1992 had geleid? Misschien, opperde ik, omdat het verfrissend kan zijn na zoveel jaren onder dezelfde leiding een buitenstaander de zaak te laten opschudden.

Maar bekijk het eens anders, zei Katrin Konst, een vrouw met wortels in de DDR, die sinds haar studententijd veel voorstellingen in het theater had bezocht. De Volksbühne, legde ze me uit, is een van de weinige overgebleven culturele instituties waarmee voormalige Oost-Duitsers zich in het herenigde Berlijn nog verbonden voelen. Moest dat, door de aanstelling van een directeur die daar geen voeling mee had, nu ook nog weg?

Het leidde tot een gesprek over oost en west in Duitsland dat we jaren later, inmiddels bevriend geraakt, nog steeds af en toe oppakken. Lees dit eens, zei ze een keer over een interview met regisseur Leander Haussmann, die zijn leven en loopbaan in de DDR was begonnen.

„We hebben de DDR zó gehaat dat we ervan moesten kotsen”, zei deze theaterman over zichzelf en zijn afgedankte collega Castorf. „Maar toen het westen kwam, werden we spuugmisselijk omdat we opeens allemaal braaf de DDR móesten haten. Pas toen ontdekten we onze verknipte liefde voor dat land. En daar zijn we nog steeds niet klaar mee.”

Das Leben dazwischen

Als het in Duitsland over de DDR gaat, zijn er grofweg twee verhalen, schreef de Süddeutsche Zeitung onlangs. Het ene gaat over het eendimensionale beeld van een retro-land zoals dat bijvoorbeeld te zien is in de film Good Bye, Lenin en in tal van musea vol Trabantjes en andere verdwenen spullen waar je meewarig, geamuseerd of met ‘Ostalgie’ naar kan kijken.

Het andere verhaal draait om daders en slachtoffers in de communistische staat – met zijn gevangenissen, de Berlijnse Muur en de alomtegenwoordige Stasi, die burgers bespioneerde, intimideerde, medeplichtig maakte en letterlijk tot wanhoop dreef. Het is te zien in veel gedenkplaatsen en ook in de film Das Leben der Anderen (net als Good Bye, Lenin overigens gemaakt door een regisseur uit het westen).

Maar hoe zat het met het leven tússen die twee bekende verhaallijnen, Das Leben dazwischen, zoals de Süddeutsche het uitdrukte: het alledaagse bestaan dat mensen destijds leidden? Merkel, die zich nooit erg als Oost-Duitse heeft geprofileerd, merkte daarover eens op: „We hadden ook feestjes, hoor.” En een andere keer: „Er zou respect moeten zijn voor wat de meeste Oost-Duitsers in hun leven hebben gepresteerd”, hun Lebensleistung.

Daarmee wilde ze niet de misdaden vergoelijken die de DDR haar burgers aandeed. Ze probeerde ermee uit te leggen dat mensen aan het leven in een land dat een ellendige ‘Unrechtsstaat’ was, soms toch goede herinneringen kunnen hebben. Of pijnlijke herinneringen, waarvan je iets waardevols hebt geleerd.

Dat is ingewikkeld, vandaar die ‘verknipte liefde’. Maar een land valt niet samen met de staat, zelfs niet in de DDR, waar het staatsapparaat zo dominant was. Om het verdwijnen van de staat DDR treurt vrijwel niemand meer in Duitsland. Maar dat wil niet zeggen dat alle persoonlijke ervaringen, herinneringen en prestaties uit die jaren ook bij het oud vuil kunnen.

Daar heb ik de afgelopen jaren in het herenigde Duitsland langzamerhand erkenning voor zien komen. In praatgroepen, zoals bij die opgedoekte computerfirma. In boeken, bijvoorbeeld over de verwarrende gevoelens in families waarvan een deel naar het westen wist te ontkomen en de achterblijvers zich in de steek gelaten voelden. En ook in films, zoals het mooie Gundermann, over de geliefde Oost-Duitse zanger Gerhard Gundermann, een complexe figuur die overdag op een graafmachine in een bruinkoolmijn werkte, ’s avonds optrad met melancholieke liedjes – en later moest bekennen dat hij informant van de Stasi was geweest.

Wat inmiddels ook meer aandacht krijgt: dat mensen in de DDR zich met veel moed en overtuiging hebben ingezet voor veranderingen, wat uiteindelijk leidde tot de massale, vreedzame opstand en de val van het regime. Een prestatie waar Oost-Duitsers trots op kunnen zijn, ook al keek de meerderheid vanachter de vitrages afwachtend toe hoe het zou aflopen. Na jaren touwtrekkerij komt er in Berlijn, een stad die voor van alles monumenten heeft, nu eindelijk ook een Freiheits- und Einheitsdenkmal, en wel op een prominente plaats, pal voor het herbouwde keizerlijke stadspaleis.

‘Verrückte Welt’

De grootste verschillen tussen oost en west zijn in het herenigde Duitsland na dertig jaar langzamerhand verdwenen. In economisch opzicht zijn de breuklijnen tussen stad en platteland nu zeker zo groot als die tussen oost en west. De grote migratie vanuit het oosten is al een paar jaar gestopt. De inkomensachterstand in de Oost-Duitse deelstaten bestaat nog steeds, maar slinkt en is minder groot dan het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen (dat vooral in het westen groot is).

De Duitse eenwording is daarmee nog niet voltooid. De socioloog Ralf Dahrendorf voorspelde in 1990 dat voor de invoering van rechtsstaat en democratie in de voormalige DDR zes maanden nodig zouden zijn, voor de overgang naar een economie van de vrije markt zes jaar – en voor de ontwikkeling van een zelfbewuste samenleving zestig jaar.

In de omtrek van een paar honderd meter rond ons huis in het Oost-Berlijnse Prenzlauer Berg stuit ik regelmatig op het DDR-verleden. In de grote eetkeuken bijvoorbeeld van Ekke Maass, zanger en oprichter van het Duits-Kaukasische Genootschap.

In de DDR-tijd organiseerde hij in die keuken een literaire salon, met kunstenaars die afstand durfden te nemen van het regime – onder wie helaas ook een veelbelovende dichter die later ontmaskerd werd als Stasi-infiltrant. Na de val van de Muur zette Maass zijn salon voort, tot corona het onmogelijk maakte. Het was er altijd druk, met veel wijn en Georgische lekkernijen, lezingen en heftige discussies die vaak gingen over de problematische DDR-jaren en de verwerking daarvan.

Mijn kapper, even verderop aan de Schönhauser Allee, is een onvermoeibare vrouw van flink in de zeventig. Ze heeft veel meegemaakt en vertelt daar graag over. ‘Verrückte Welt’, is haar stopwoordje, krankjorume wereld – en ze weet waar ze het over heeft.

Ook in de dagen van de communistische staatseconomie had ze hier al haar eigen kapsalon. „Er waren veel voorschriften en controles, maar er viel soms best wat te regelen”, zegt ze met een knipoog. Tijdens de omwenteling van 1989 hield ze haar hart vast voor haar winkelruiten, want de politie rukte op oorlogssterkte uit tegen de demonstranten die om de hoek bijeenkwamen in en om de Gethsemane-kerk, bolwerk van de oppositie.

Terwijl ze me net voor de lockdown nog snel even knipt, verklaart ze dat ze ervan overtuigd is dat er nog steeds verschillen tussen Oost-Duitsers en West-Duitsers bestaan. „Wij geloven niet alles”, zegt ze met een zekere trots.

Alternative für Deutschland

Het wantrouwen tegen de staat, en tegen de heersende mening, zit diep bij velen in het oosten. Dat draagt ook bij aan de sterke positie daar van de Alternative für Deutschland (AfD), de partij die drijft op wantrouwen tegen het politieke establishment.

Ook mijn kapster heeft geen hoge dunk van Angela Merkel, die als jonge vrouw even verderop haar eerste eigen woning met badkamer had. Toch heeft de bondskanselier in de DDR een vergelijkbare les geleerd als deze kleine zelfstandige. „Ik heb 35 jaar lang meegemaakt dat de officiële opvattingen andere waren dan mijn eigen mening”, zei Merkel vorig jaar over het leven in de DDR. Het maakte haar zelfverzekerd, je kan ook koppig zeggen, wat haar helpt politieke tegenwind te weerstaan.

In de nuchtere, rationele stijl van Merkel is vaak haar achtergrond in de wetenschap te herkennen. Paradoxaal genoeg is ook dat belangrijke element van haar politieke karakter een erfenis van de DDR. Als Merkel niet in de DDR had geleefd zou ze waarschijnlijk geen natuurkunde hebben gestudeerd, zei ze onlangs in de Bondsdag. Dat ze toch voor dat vak koos lag aan het feit dat je in de natuurkunde geen politieke of ideologische richtlijnen hoeft te volgen. „Je kan veel ongeldig verklaren, maar de zwaartekracht niet.”

Na de verkiezingen komend najaar zal Merkel de politiek verlaten. Daarmee komt een eind aan een bijzondere periode, waarin een vrouw Duitsland regeerde die haar bestaan had opgebouwd - als ‘lotgenoot’ van dat huis in Mitte - in ‘een ander land’.

Wie haar als kanselier opvolgt, is nog onduidelijk. Geen van de kanshebbers heeft een Oost-Duitse achtergrond. Maar wie het ook wordt, enige Umbruchkompetenz zou hij of zij goed kunnen gebruiken.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2021