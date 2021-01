De spaarpot van huiseigenaren zit vol geld voor energiebesparing

Het skiën gaat niet door, het orkest zwijgt, de afhaalciabatta heeft plaatsgemaakt voor de boterham met pindakaas. Door de pandemie is er weinig om geld aan uit te geven, en dus bulken huishoudens van het spaargeld. Tot en met oktober was er bij Nederlandse banken 22 miljard euro gespaard: 8 miljard meer dan een jaar eerder.

Die spaarpot is een stuwmeer, zeggen ze. Of een snelkookpan. Hoe meer je erin gooit, des te hoger de druk. Het geld moet eruit! Maar waaraan besteed je het?

Aan energiebesparing in huis. Huiseigenaren zijn veel meer dan in het voorjaar bereid om hun woning te verduurzamen, bleek eind december uit een enquête van ABN Amro onder 1.100 huiseigenaren.

Verrassend, want tijdens de eerste golf van het coronavirus in april hadden huizenbezitters juist minder aandrang om in verduurzaming te investeren. Ze waren onzeker over hun financiële toekomst, beducht voor mensen over de vloer en straks zou de aannemer nog failliet gaan.

Die angst is blijkbaar overgegaan.

Van de huizenbezitters zei 18 procent méér dan voor de pandemie geld te willen besteden aan een duurzamer huis. In april was dat nog slechts 11 procent. Eten, woninginrichting of sparen zijn nog populairder, maar dat was in de lente ook al zo.

Voor verduurzaming bestaan gunstige leningen (zoals het Nationaal Warmtefonds of via de hypotheek), maar daar zijn Nederlanders niet happig op, bleek eerder al uit onderzoek. Huiseigenaren sprekenvoor het verduurzamen van hun huis vooral hun spaargeld aan.

Daar hebben ze sinds 2020 steeds meer van. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), die voor het onderzoek met ABN Amro samenwerkte, ziet naast die snelkookpan vol spaargeld nóg een reden voor het toegenomen enthousiasme. „Mensen zitten veel thuis”, zegt directeur Olof van der Gaag aan de telefoon. „Dan vind je het prettig dat je huis comfortabel is, je voelt het als je muren of je vloer koud zijn.” Duurzame ondernemers merken ook dat de vraag aantrekt, zegt de NVDE. Van de bedrijven die huizen isoleren, zonnepanelen leggen of warmtepompen en zonneboilers installeren, heeft tweederde een prima tijd: ze verwachten een gelijke of gestegen omzet. Terwijl veel bedrijven in het voorjaar nog vreesden voor de toekomst.

Ook verduurzamen? Dat is nu financieel gunstiger en gemakkelijker. Afgelopen zomer is de rijkssubsidie voor isolatie verhoogd. En sinds 1 januari 2021 is er voor energiebesparingssubsidies voor woningen één overheidsloket.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 9 januari 2021