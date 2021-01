De series van week 1 (2021): Lupin, Dickinson en Sirens

Lupin

Omar Sy (Intouchables) speelt de stijlvolle dief Assene Diop in deze Franse serie. Hij vindt zijn inspiratie in het boek Arsène Lupin, Gentleman Burglar. In de eerste aflevering is het Louvre in Parijs zijn doelwit. Netflix, vijf afleveringen.

History of Swear Words

Acteur en cultfiguur Nicolas Cage presenteert een docuserie over de geschiedenis van Engelse scheldwoorden, van fuck en shit, tot damn en pussy. Netflix, zes afleveringen.

Dickinson 2

Het eerste seizoen van deze komische dramaserie over het leven van dichter Emily Dickinson was een van de beste dingen op de streamingdienst van Apple. De tweede reeks lijkt ook weer vermakelijk te worden. Hoofdrol voor actrice en zangeres Hailee Steinfeld. Apple TV+, tien afleveringen (de eerste drie zijn vrijdag beschikbaar, daarna wekelijks).

Siren 2

Tweede seizoen van de dramaserie over een plaatsje waar zeemeerminnen verschijnen. Wat willen ze? Ziggo Movies & Series, zestien afleveringen.