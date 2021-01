De hobbelige weg naar het ziekenhuis van de toekomst

Robotchirurgen, VR-spreekkamers en Apple-ziekenhuizen? De zorg verandert zeker, maar op een andere manier dan de techvoorspellers denken. Marlies Schijven nam ons mee in haar visie voor de zorg in 2031. Ze is chirurg, hoogleraar serious gaming en adviseert het ministerie van Volksgezondheid over datatoepassingen tijdens de pandemie. Zij werkt aan zorg waar technologie nog nauwelijks zichtbaar is en er meer tijd is voor menselijk contact.