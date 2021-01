In tweede golf stierven 40 procent meer langdurige zorgbehoevenden

Vorige week zijn in totaal 3.800 mensen overleden. De sterfte nam vooral toe onder patiënten met langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. Tussen 21 en 27 december stierven er 40 procent meer langdurige zorgbehoevenden dan in andere jaren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige sterftecijfers.

Volgens het CBS ligt het sterftecijfer sinds de vierde week van september hoger dan verwacht. Dat komt vermoedelijk door de coronapandemie, waarin meer doden vallen dan andere jaren. Het hoge sterftecijfer komt vooral voor bij tachtig- en 65-plussers. Onder mensen jonger dan 65 is het sterftecijfer in de laatste week van het jaar afgenomen. In de hele tweede golf nam het sterftecijfer onder mensen onder de 65 jaar met 5 procent toe, afgezet tegen gemiddelden uit andere jaren.