Burgemeesters improviseren hun toespraken na ‘een rotjaar’

„Het was allemaal anders.” Geen burgemeester die woorden van die strekking niet gebruikt in zijn of haar nieuwjaarstoespraak.

Dat anders betekent dat die toespraak zélf ook anders is: digitaal en via sociale media te bekijken. Zonder bitterballen, merkt burgemeester Gerolf Bouwmeester van Leusden op. Zonder „bubbeltjes” maar met een glaasje jus d’orange voor waarnemend burgemeester Jan Willem Wiggers in Heerde. Helemaal zonder glas voor burgemeester Annette Bronsvoort in Oost-Gelre, die het proosten op een nieuw jaar dan maar uitbeeldt.

Ook de inhoud van de toespraken is anders. De gebruikelijke opsommingen van wat er komend jaar in de gemeente staat te gebeuren, is meestal achterwege gelaten. De gebruikelijke verzuchting over een jaarwisseling vol incidenten en het bedankje aan de hulpverleners vaak ook – behalve in de vier grote steden.

Lees ook wat burgemeesters aan het begin van 2020 zeiden: Meer luisteren, meer begrip, minder scheldkannonades

De meeste burgemeesters gebruiken hun digitale toespraak dit jaar om inwoners te troosten en te steunen, om burgervader of –moeder te zijn. Het woord ‘knuffel’ valt veel, de saamhorigheid en creativiteit in alle gemeenten wordt geprezen. Maar ook wijzen ze op keerzijden van een jaar corona, inclusief lockdowns: eenzaamheid, spanningen, gederfde inkomsten.

Jaar met twee gezichten

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zegt dat corona duidelijk heeft gemaakt hoe kwetsbaar de stad was: „Onze economie bleek te afhankelijk van massatoerisme. En het sociale weefsel van de stad rafelt nu meer mensen werkloos worden, arme gezinnen grotere schulden maken en de rijen bij de voedselbanken langer worden.”

Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente sluit een jaar af „dat twee gezichten had”: „Een enorme saamhorigheid en een gevoel van ieder voor zichzelf. Van erkenning tot ontkenning van onze kwetsbaarheid.” Ze waarschuwt ook: „In een normale situatie vallen tegenstellingen minder op dan in een crisissituatie. Want dan wordt alles uitvergroot. Dan nemen we elkaar nog sneller en feller de maat en hebben om de haverklap een mening, niet gehinderd door enige kennis van zaken.”

Duidelijk wordt ook wat burgemeesters zélf misten in 2020 – of hoe zij de verlangens van hun inwoners inschatten. Loco-burgemeester Bert Wijbenga van Rotterdam (burgemeester Achmed Aboutaleb is herstellende van een operatie) noemt in zijn opsomming als eerste stadionbezoek, Halsema in Amsterdam „een gewoon gesprek aan de koffietafel” en „een borrel in het café”, Wiggers uit Heerde mist „een etentje met vrienden, een repetitie van het koor, een glas op het terras in de voorjaarszon”, Cornelis Visser, burgemeester van Katwijk, heeft zin in dorpsfeesten.

Hij grijpt de digitale toespraak aan om iets anders te doen dan een traditionele toespraak en voert buiten – met fiets in de hand – een ‘spontaan’ gesprek met twee jonge inwoners. „Gewoon een rotjaar”, concludeert hij.

In Leusden, Heerden en Súdwest-Fryslân komen naast de burgemeester ook andere inwoners aan het woord. Prins carnaval in Leusden, Olympisch marathonloopster Andrea Deelstra in Heerden, onder anderen een boa, kaasboer, huisarts en inwoner van een asielzoekerscentrum in Súdwest-Fryslân. Waar burgemeester Jannewietske de Vries van haar toespraak een hele productie heeft gemaakt, met begeleidende muziek van een bigband, dronebeelden van de gemeente, en toostende wethouders. Ze zegt: „Ook als we dichtgaan, blijven we als mensen open”.

Jannewietske de Vries, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân: „Ook als we dichtgaan, blijven we als mensen open.” . Beeld gemeente Súdwest-Fryslân

Andere burgemeesters blijven wat traditioneler: zij houden staand in de hal van het stadhuis hun praatje, de kerstversiering in softfocus op de achtergrond. Met uitzonderingen: in Nederweert zit burgemeester Birgit Op de Laak buiten tussen de kersttakken met een knapperend vuurtje naast haar. In Oost-Gelre is burgemeester Bronsvoort in een lege witte zaal gaan staan, burgemeester Nelly Kalfs zit in Lingewaard achter haar bureau met kerststukje en water. Ze nodigt de inwoners uit voor een digitale koffieochtend: „Laten we oog en oor houden voor iedereen.”

‘Een marathon’

Zorgen om eenzaamheid zijn er in de meeste gemeenten. Halsema roept Amsterdammers op „elkaar de vraag stellen: ‘hoe gaat het echt met je?’”

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan de Rijn nam haar nieuwjaarstoespraak thuis op. Beeld gemeente Alphen aan de Rijn

Burgemeester Liesbeth Spies neemt in Alphen aan den Rijn als een van de weinigen het thuiswerkadvies ter harte en staat in haar huiskamer met zicht op haar tuin en de paarse kussentjes op de bank. Haar boodschap is kort en krachtig: „Houd moed”. „Nog even doorbijten”, zegt Sharon Dijksma, de nieuwe burgemeester van Utrecht: „We lopen een marathon, hopelijk is de eindstreep in zicht.” Op de Laak wenst de inwoners van Nederweert „best een beetje een gewoon jaar”.

Alle burgemeesters leggen in hun wens de nadruk op gezondheid. Zoals Jan Willem Wiggers in Heerde, die waarnemend burgemeester is omdat de burgemeester zelf ziek werd, zegt: „Corona had een enorme impact op Heerde. Dan besef je nog meer hoe betekenisvol het is elkaar een goede gezondheid toe te wensen.”

Lees ook een reportage over het jaar in Heerde: Heerde, blief maar fijn bie ’t olde