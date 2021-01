Belang van Boijmans overstijgt belang van Rotterdam

NRC berichtte recent over de moeizame gang van zaken bij de renovatie en nieuwbouw van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen (21/12). Ik zie opmerkelijke parallellen met de verbouwing en nieuwbouw van het Amsterdamse Stedelijk Museum, inmiddels zo’n kleine tien jaar geleden. Die Stedelijk-verbouwing startte zonder eenduidig plan voor de toekomst, met een niet gedekte begroting, met een sterk verpolitiekt proces en een boterzachte planning, terwijl het museum zelf gesloten was voor het publiek. Rotterdam dito. Binnenkort vergadert de Rotterdamse gemeenteraad opnieuw over de toekomst van Boijmans.

Melle Daamen was bestuurder van diverse culturele instellingen en verantwoordelijk voor de laatste nieuwbouw van de Amsterdamse Stadsschouwburg.

De centrale vraag is: hoe manoeuvreer je een verouderd, overbelast museumgebouw aan het Rotterdamse Museumpark, naar een vernieuwd ensemble van gebouwen, met een helder concept dat vijftig jaar mee kan, de hedendaagse kunst en de kunstenaars faciliteert en een topervaring voor bezoekers genereert?

Zeven aanbevelingen

Hier zijn zeven stappen om het dreigende politieke moeras te ontwijken.

1. Zet een streep onder de politieke kinnesinne en het gekrakeel uit het verleden. Breng én het College van B&W én de directie in positie en haal het bouwproces uit het politieke. Besef: Museum Boijmans is een van de belangrijkste musea van het land. Het heeft een topcollectie van oude en nieuwe kunst, iets wat slechts in een paar andere musea ter wereld te vinden is.

2. Laat de regie van het ontwerp bij architecte Francine Houben/Mecanoo, die een transparant ontwerp heeft gemaakt dat de ‘huiselijkheid’ van het huidig museum combineert met de nodige vernieuwingen voor de presentatie van actuele kunst.

3. Bouw het nieuwe Depotgebouw volgens plan af (opening is voorzien voor eind 2021). Gebruik het Depot om de kracht van Boijmans en de collectie zo snel mogelijk weer zichtbaar en toegankelijk te maken. Het is een eerste stap in de museumvernieuwing en geeft het museum weer wat lucht en elan. Bovendien is het nu al een architectonisch icoon in Rotterdam.

Vertrouw op de historie van Boijmans, gekenmerkt door particulier initiatief

4. Rijk, financier de renovatie en nieuwbouw van Boijmans mee. Het benodigde budget (circa 240 miljoen euro) gaat de kracht van een gemeente te boven. Het belang van Museum Boijmans Van Beuningen voor ons land overstijgt het belang voor Rotterdam.

5. Gemeente, investeer de toegezegde en gereserveerde 170 miljoen euro. Deze som is geoormerkt voor het herstel van de gebouwen, de verduurzaming ervan en de realisatie van een basismuseum, niet voor interne gemeentelijke verrekeningen. Laat de verantwoordelijkheid voor de dekking van de extra bouwkosten bij het museum en particulier initiatief. Zo ontstaat een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden.

6. Bouw en vertrouw op de historie van Boijmans die in belangrijke mate wordt gekenmerkt door particulier initiatief, dat het museum steeds weer aan zich wist te binden. Het museum heeft een geschiedenis van collectief optreden van betrokken Rotterdamse ondernemers en burgers. Particulieren geven niet aan gemeentes maar wel aan een museum.

7. Het is reëel dat een private financier invloed wil hebben op het bouwproces. Niet realistisch is dat die invloed voor de lange termijn is en artistieke keuzes betreft. Bedenk hier een bestuursmodel voor. Of richt een rechtspersoon op die verantwoordelijk is voor het renoveren en vernieuwen van het museum, vergelijkbaar met de Stichtingsconstructie voor de bouw van het nieuwe Depot.