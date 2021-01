‘Af en toe een boef omleggen is verleidelijk’

Met vijftien seizoenen en 162 afleveringen is Flikken Maastricht de langstlopende Nederlandse dramaserie ooit. Producent Rolf Koot is vanaf het begin de drijvende kracht achter de succesvolle politiereeks. Tijdens het interview excuseert Koot zich een aantal keer als hij wordt afgeleid door zijn smartphone. Zijn editor zet, ruim een week voor de start van het vijftiende seizoen, de laatste puntjes op de i voor de seizoensopener. „We moesten even overleggen over de hoeveelheid bloed die te zien is als iemand - ik zeg niet wie - wordt neergeschoten”, legt Koot uit. „Dat kan heel gevoelig liggen bij het NICAM, de organisatie die toeziet op de Kijkwijzer. Maar ik denk dat we nu de juiste balans hebben gevonden.”

Het draaien van de nieuwe serie had sowieso meer voeten in de aarde dan normaal door de corona-restricties. „Iedereen op de set moest met grote regelmaat worden getest”, legt de producent uit. „Binnen onze draai-bubbel ging het wel goed. Maar de gastrollen vormden soms wel een probleem.” Een van de regisseurs moest in quarantaine toen zijn zoontje in aanraking kwam met iemand met corona; de opnames werden abrupt twee dagen stilgelegd. Een bijrol moest ‘s ochtends vroeg nog uit het script worden geschreven toen een acteur symptomen had. „Sommige dingen konden we oplossen met slimme montage, zoals een lijk dat we al hadden gedraaid, dat personage moest in de scènes die ervoor kwamen te liggen opeens door iemand anders worden gespeeld.”

Anderhalf miljoen kijkers

Al sinds 2007 is Koot de drijvende kracht achter de politieserie (AVROTROS) die vanaf de eerste aflevering nooit minder dan anderhalf miljoen kijkers heeft getrokken. Het idee kwam toentertijd uit de koker van televisieproducent Reinout Oerlemans, die een CSI-achtige reeks spin-offs van de Belgische hit Flikken voor zich zag. Het concept: de Amsterdamse rechercheur Wolfs (Victor Reinier) wordt na een incident verplaatst naar het ‘Alaska’ van Nederland (Maastricht). Hij vormt al jaren een duo met de montere Van Dongen (Angela Schijf). De omroep gaf de mannen carte blanche zolang het marktaandeel kijkers maar boven de 20 procent zou liggen. Dat is al veertien seizoenen gelukt en op NPO Plus is Flikken Maastricht de meest gestreamde serie. Oerlemans verplaatste zijn aandacht na een paar jaar, maar Koot bleef de man die elk aspect van de serie overziet en goedkeurt.

Ja, erkent hij, het is in commercieel opzicht een fijne vaste klus. Maar als de 62-jarige producer er na al die jaren geen schik meer in had, was hij gestopt. „Er zijn bepaalde genres waarmee je tot in lengte van dagen vooruit kan”, legt Koot uit. „Series op politiebureaus, in ziekenhuizen of over advocaten blijven zoveel ruimte voor nieuwe mensen, verhalen of situaties bieden.”

De casting van de twee hoofdrollen was ook een lot uit de loterij, zegt Koot. „Ook als acteur blijf je iets niet zo lang doen als je er niet enorm veel plezier aan beleeft. Angela en Victor denken al jaren mee over hun verhaallijnen. Victor schrijft en regisseert ook elk seizoen minimaal één aflevering.”

Geen vaste beats

Inhoudelijk is een groot voordeel van Flikken Maastricht dat de rechercheurs niet alleen maar moorden hoeven op te lossen, zoals dat bijvoorbeeld in Baantjer wel het geval was. „Die verhalen hadden op den duur een heel hoog ‘de butler heeft het gedaan’- gehalte. En de serie was, mede door de reclameblokken die elke aflevering doorsneden, erg gebonden aan een heel strak format. Wij zijn bij de NPO niet gedwongen elke afleveringen die vaste beats aan te houden en kunnen elke week lekker 50 minuten doorkachelen.”

In Flikken Maastricht passeren alle soorten misdaden de revue. Daarnaast probeert Koot ook in de vorm van de verhalen te variëren. „Een paar jaar geleden hadden we een Natascha Kampusch-achtig plot, met Tom Jansen als griezel die een meisje had gekidnapt om haar op te voeden. Dat was meer drama dan thriller, dat ging totaal niet om de vraag wie de dader was.”

De ideeën krijgen Koot en zijn team van schrijvers deels door de actualiteit te volgen. „Ik hoorde net een interview met een politieman over de jaarwisseling. Dat sla ik dan op in mijn hoofd.” In de komende reeks spelen bombrieven een grote rol, geïnspireerd op de reeks bombrieven die begin 2020 bij diverse bedrijven werden bezorgd.

Bovendien praten de makers regelmatig met rechercheurs om inspiratie op te doen voor de serie. „President Bush is in 2005 in Maastricht geweest om een akkoord te ondertekenen”, vertelt Koot. „Die voorbereidingen begonnen al een jaar van tevoren, de Amerikanen namen de hele stad over. Dat bleek een ontzettend dankbaar gegeven voor een uitgebreid plot waarin Obama naar Nederland kwam. We hebben enorm uitgepakt toen, met legervoertuigen en limousines; dat werd een waanzinnige aflevering.” De producent is dankbaar dat zoveel politiemensen hun ervaringen willen delen om de serie van spannende verhalen te voorzien. „De meeste mensen vinden het heel fijn om te praten over werk waar ze van houden.”

160 zaken

Dat in een politieserie de dagelijkse praktijk flink wordt geromantiseerd, begrijpen de adviseurs over het algemeen wel. „Het is sowieso onzin dat twee rechercheurs alle 160 zaken oplossen die ze op hun bordje krijgen”, lacht Koot. „En de gemiddelde politieagent schiet 0,6 keer in zijn of haar leven. Ik heb zelf een keer een pistool afgevuurd; het is lastig te beschrijven wat dat met een mens doet, zeker als je gericht probeert een ander mens te raken.”

Hij heeft niet geturfd hoe vaak Wolfs en Van Dongen de afgelopen jaren al hebben gevuurd. „We proberen het politievak serieus te nemen. Maar het is te verleidelijk om af en toe een boef neer te knallen. Dat willen de kijkers ook.”

Flikken Maastricht is vanaf vrijdag 8 januari, 20.35 uur te zien op NPO1.