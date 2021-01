YellowStraps maakt muziek via Zoom en staat online op Eurosonic

Toen alles plotseling stilstond, bijna een jaar geleden, begon het duo YellowStraps net een nieuwe EP op te nemen, in hun woonplaats Brussel. In de nieuwe situatie konden ze niet naar de studio, maar ze hadden wel veel tijd. Iets anders dan muziek maken konden ze niet bedenken. Zo ontstond er toch een nieuw album. Niet als duo, zoals gepland, maar met een reeks gastzangers, die ook ineens veel tijd hadden. Via Zoom.

Op een herfstmiddag zitten de twee broers Murenzi in een café in Amsterdam. Het is de periode na de eerste lockdown, hun Yellockdown Project is inmiddels verschenen, en ze verheugen zich op hun concert in december, in Paradiso, Amsterdam.

Dat zal uiteindelijk niet doorgaan. Maar in de nieuwe lockdown doet YellowStraps mee aan de online-versie van Eurosonic Noorderslag, dat vanaf 13 januari vier avonden vanuit Groningen wordt gestreamd. Vanuit zaal Botanique, in Brussel, is hun live-optreden te zien.

Festival Eurosonic/Noorderslag

Deze 35ste editie van Eurosonic/Noorderslag (ESNS) zal volledig digitaal plaatsvinden. Het showcasefestival, waarbij Eurosonic op Europese muziek focust en Noorderslag op de Nederlandse, vindt normaal gesproken verspreid over de stad Groningen plaats, in kroegen, popzalen, kerken en scholen. ESNS wordt nu van 13 tot en met 16 januari op een digitaal platform gepresenteerd. De geselecteerde artiesten nemen in hun eigen land een sessie op, die op het platform van ESNS te zien zal zijn. De ticketprijs om het online te volgen is 50 euro, waarvoor ook de panels en keynotes te zien zijn, die onder het conferentiedeel vallen. Of dit jaar de jaarlijkse Popprijs wordt uitgereikt, heeft de organisatie nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar won Nightwish-zangeres Floor Jansen die prijs. Inl: esns.nl

Yvan (28) en Alban (26) Murenzi zijn als kind met hun gezin vanuit Uganda verhuisd naar Rwanda, en daarna naar Brussel. Ze spreken Frans en Engels, ze zijn opgeleid als grafisch ontwerper (Yvan) en accountant (Alban), ze zingen (Yvan) en spelen gitaar (Alban).

Uit hun rijke muzikale mogelijkheden filterden de twee een dromerig soort r&b. Albans lome gitaarakkoorden wandelen langs Yvans zanglijnen die afgemeten kunnen klinken, of verleidelijk flemen. In nummers als ‘Blame’ en ‘Rose’ worden schuifelende beats bedekt met zoemende klanken, die als bijen alle kanten op willen vliegen. Op het Yellockdown Project is het tempo wat hoger uitgepakt. Soms wordt er een langzame discodans uitgevoerd, zoals in het broeierige ‘Lalala’.

Tijd als luxe

Alban heeft kort haar, Yvan draagt zijn dreadlocks op schouderlengte, half blond, half zwart. Yvan, de oudste, neemt als eerste het woord. Hij vertelt over de periode die achter hen ligt, waarin ‘tijd’ de grote luxe was.

„Het was voor het eerst sinds lang dat we niet steeds onderweg waren.” Als beginnende muzikanten trekken de twee van land naar land, van optreden naar feestje, van besprekingen naar studio. „Nu konden we ons eindelijk concentreren op muziek maken, zonder onderbreking. Dat was een situatie die we niet kenden.” Yvan en Alban wonen ieder met huisgenoten. In hun eigen kamer zaten ze achter de eigen computer en overlegden over de stijl van de nieuwe liedjes.

Via Instagram benaderden ze muzikanten en vocalisten. Sommigen hadden niet eerder van YellowStraps gehoord, maar waren geïnteresseerd in een samenwerking. Alban maakte de tracks ter plekke. De mede-muzikanten deden suggesties via Zoom. Ze oefenden hun zang voor het scherm, en uiteindelijk stuurde Alban ze een muziek-file om de definitieve versie op te nemen. Het werd een internationaal gezelschap: een gitarist uit IJsland, producers uit Los Angeles en Frankrijk, zangers uit Engeland, Duitsland en België. Iedereen kon om de beurt een track ontwerpen. Ook Yvans buurman deed mee: Primero laat horen dat rap ook verleidelijk kan klinken, zoals in het door hem gerapte ‘Raison’.

Arctic Monkeys

Ondanks hun Oegandees/Rwandees/Belgische achtergrond zijn de broers vooral geschoold door Britse muziek. Als scholieren van 12 en 14 hadden ze hun eerste band. „Toen hadden we nog niet besloten dat we muziek als beroep wilden kiezen. Dat leek buiten ons bereik te liggen.” Samen speelden ze nummers van rockband Arctic Monkeys, op akoestische instrumenten. Later ontdekten ze de punkjazz van King Krule, ook Brits. Zijn repertoire hebben ze eindeloos herhaald. Yvan: „Hij was ongeveer zo oud als ik. Hij werd ons voorbeeld: wat hij kan kunnen wij ook.”

De meeste teksten van YellowStraps zijn in het Engels. Bij de Engelse teksten valt Yvans uitspraak op: hij vormt de woorden zo nonchalant dat het lijkt alsof hij, net als Arctic Monkeys-zanger Alex Turner, opgroeide in Sheffield.

Na de middelbare school moesten ze van hun ouders gaan studeren. Na zijn studie grafisch ontwerpen en drie jaar werken koos Yvan toch voor een muzikale toekomst. En Alban vond accountancy ‘leuk’, maar muziek leuker.

„Onze vader en moeder zijn streng”, zegt Yvan. „Toen we allebei hadden besloten om muzikant te worden, was het niet meer zo gezellig om bij onze ouders op bezoek te komen. Ze zeiden steeds dat we ‘echt’ werk moesten zoeken. Over de muziekindustrie wisten ze niets. Ze hadden alleen wat geruchten gehoord waar ze ongerust van werden.”

Alban: „Nu ze zien dat het goed met ons gaat, en we de huur kunnen betalen, zijn ze gerust. Ze komen nu ook naar onze concerten kijken. Als we straks weer kunnen spelen.”

Intussen wijden de twee zich al zeven jaar aan muziek. Met toewijding en precisie, met volharding en een consequente smaak. Van ongrijpbaar traag kregen de liedjes intussen een zwoel swingende stijl. De muziek is goeddeels elektronisch maar de gitaar is gebleven, net als de gitaarriem. Daar werd de band naar vernoemd, toen Alban, Yvan en een vriend alle drie dezelfde, gele riem hadden gekocht. Maar dan in het Engels: ‘Lanière Jaune’ werd YellowStraps.

YellowStraps is te zien op vrijdag 15 januari 21.30u. Inl. esns.nl

Artiesten 8 x niet te missen op ESNS 2021

Alex Gough (Ierland. 13/1, 21:40) Alex Gough zet hoog in: met songtitels in kapitalen en de naam van debuutalbum Forever Classic. Wellicht verwijst ‘classic’ naar zijn hiphopstijl. Want de Ierse, 21-jarige Gough omlijst de bravoure-raps met muziek uit het gouden jazztijdperk (Miles Davis, John Coltrane) waar grotestadsgeluiden doorheen kaatsen. (Hester Carvalho) Chibi Ichigo (België. 13/1, 22:20) De veelzijdigheid van de sound van Chibi Ichigo hoor je in ‘Poka’ (doei): Beheerst rapt Chibi Ichigo – Sabina Nurijeva – in het Russisch, een beetje mysterieus over donkere beats. Om een refrein verder over te schakelen in zacht, licht hees Vlaams. Het spannende snijvlak tussen die twee samengesmolten werelden hoor je in alles wat ze doet terug, ongeacht de taal. (Peter van der Ploeg) Ivo Dimchev (Bulgarijë. 13/1, 20:40) De Bulgaarse extravagante zanger Ivo Dimchev is ook performancekunstenaar, danser en choreograaf. Zijn nieuwste single ‘Vodka’ bundelt alle clichés over balkanmuziek – woeste dansmuziek met strenge zang. Maar live zingt Dimchev ook gevoelige ballades, achter de piano. (HC) Konvent (Denemarken. 14/1, 22:35) Het soortelijk gewicht van doom metal, met de agressie van death metal: de muziek van Konvent uit Kopenhagen is zwaarder dan een middelgrote planeet. De vier vrouwen van deze band vallen op in zo’n door mannen gedomineerd genre, maar zijn vooral welkom omdat debuutalbum Puritan Masochism voelt als een intense onderdompeling in de meest donkere afgrond. (PvdP) Denise Chaila (Ierland. 14/1, 22:00) In het eerste nummer op Go Bravely, dat vorig jaar uitkwam, legt de Iers-Zambiaanse Denise Chaila uit hoe je haar naam uitspreekt. En terecht: onthoud die naam. De rapper uit Limerick kan haar songs net zo rauw als aanstekelijk vrolijk laten klinken. Haar harde songs werken ook met accordeon-begeleiding. (PvdP) Robin Kester (Nederland. 16/1, 21:55) Dromerig, maar niet zó dromerig. Donker, maar niet zó donker. Robin Kesters debuut-EP This is Not A Democracy is verfrissend eigen. Haar songs zijn dystopisch en intiem, dankzij grimmige teksten en prachtige stem. „Laagje voor laagje een wereld bouwen”, is Kesters bedoeling, zei ze vorig jaar in NRC. Dat lukt: een wereld waar we maar wat graag in willen wonen. (PvdP) Holly Humberstone (Groot-Brittannië. 13/1, 20:45) Zelf zei ze onlangs nog een beetje te zoeken naar wat precies haar sound is. De zangeres, begonnen als violiste bij het Lincolnshire Youth Symphony Orchestra, maakt enigszins zwaarmoedige popmuziek, met persoonlijke teksten die met haar heldere stem hun doel niet missen. Dat ze deze week de tweede plek haalde in BBC’s prestigieuze Sound of 2021, is zeker niet verbazingwekkend. (PvdP) Spill Gold (Nederland. 16/1, 22:25) ‘Knoei goud’ heet het Amsterdamse duo van zangeres/gitarist Rosa Ronsdorf en drummer Nina de Jong. Dankzij een extra drumcomputer en synthesizer klinken de twee als een complete band, die zweverige maar onheilspellende muziek speelt, waar barse gitaarlijnen en huppelende ritmes doorheen lopen. Industriële psychedelica gevat in pittige popliedjes. (HC)

