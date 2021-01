‘Winstgevend’ WeTransfer zou beursgang in Amsterdam voorbereiden

Topman Gordon Willoughby had het in 2018 al aangekondigd: zijn bedrijf WeTransfer gaat mogelijk „binnen een jaar of twee, drie naar de beurs”, zo liet de Brit zich destijds ontvallen tegenover RTL Nieuws

Deze week lekte via de Britse nieuwszender Sky News en De Telegraaf uit dat WeTransfer in gesprek is met banken en adviseurs om een beursgang van het Amsterdamse technologiebedrijf te begeleiden. De komende weken zouden de voorbereidingen van start gaan.

WeTransfer onthoudt zich van commentaar. Oprichters Bas Beerens en Ronald Hans (beter bekend als blogger Nalden) en topman Willoughby reageren niet op sms-berichten en e-mails of zeggen niet te willen reageren.

WeTransfer – opgericht in 2009 – heeft 60 miljoen gebruikers die elke dag 1,5 miljard digitale bestanden versturen die te groot zijn om te mailen. Naast het hoofdkantoor in Amsterdam heeft WeTransfer vestigingen in New York, Seattle en Los Angeles. Het bedrijf heeft een zogenoemde unicorn-status: in potentie is WeTransfer meer dan 1 miljard dollar waard.

Advertenties en abonnementen

Geld wordt verdiend met advertenties en abonnementen op WeTransfer Pro, waarmee onder meer extra grote bestanden kunnen worden verstuurd (tot 20 GB per bestand). Ook ontwikkelde WeTransfer de laatste jaren een aantal aanvullende diensten, onder meer om online schetsen en presentaties te maken, maar het drijft nog steeds op de activiteiten waar het bedrijf oorspronkelijk mee begon. Naar eigen zeggen is het sinds 2013 winstgevend – omzet- of winstcijfers maakt het niet openbaar.

Volgens Sky News zou WeTransfer een notering willen aan de Amsterdamse beurs, wanneer is onduidelijk. WeTransfer is voor 90 procent in handen van een groep investeerders. Durfkapitalist Highland Europe stak in 2015 22 miljoen euro in het bedrijf en in 2019 nog eens 35 miljoen, destijds met investeerder HPE Growth. Een beursgang is het moment voor deze partijen om hun investering om te zetten in contanten.

Het afgelopen jaar gingen er, in de Verenigde Staten, meer bedrijven dan ooit naar de beurs. Dat waren er 480, waaronder veel techbedrijven en bijna 100 meer dan tijdens de internetbubbel in 2000. Zij profiteren van de hoge beurskoersen en kunnen zo veel kapitaal ophalen om sneller te kunnen groeien.

Zeker nu het coronavaccin dichterbij komt, tonen beleggers zich optimistisch, vooral bij bedrijven die profiteren van veranderd gedrag bij consumenten als gevolg van de coronacrisis. Volgens Sky News zou WeTransfer door het toegenomen thuiswerken een aanmerkelijke groei in het aantal gebruikers hebben gezien.