Waarom The Ripper niet gepakt werd

Toen de politie in 1981 een man aanhield met valse nummerplaten spraken ze van geluk. Ze bleken Peter Sutcliffe te hebben gepakt, bekend als de ‘Yorkshire Ripper’, de beruchtste seriemoordenaar uit de Britse geschiedenis. Eindelijk zou gerechtigheid volgen voor nabestaanden van dertien dodelijke slachtoffers, alsook voor zeker tien overlevenden.

De true crime-docuserie The Ripper laat echter vooral zien hoe absurd en laakbaar het is dat Sutcliffe pas ruim vijf jaar na zijn eerste moord gevonden werd. Britse autoriteiten stapelden fout op fout, ondervroegen Sutcliffe maar liefst negen maal en lieten hem evenzoveel keren weer gaan.

De kracht van The Ripper ligt vooral in hoe treffend getoond wordt hoe seksistische vooroordelen het vinden van Sutcliffe belemmerden. Hoewel hij louter vrouwen als doelwit had, werden zowel bij de opsporing als berichtgeving over de zaak nauwelijks vrouwen betrokken. Doordat Sutcliffe het aanvankelijk vooral op prostituees muntte, was het idee dat „onschuldige meisjes” geen gevaar liepen. Toen de moordenaar zijn aandacht verlegde naar willekeurige vrouwen werd doodleuk geopperd dat vrouwen ’s avonds niet alleen over straat moesten.

Betrokkenen vertellen overtuigend hoe seksisme bij de autoriteiten er niet alleen toe leidde dat Sutcliffe zijn daden kon voortzetten, maar ook mogelijk maakte dat één gewelddadige vrouwenhater een heel land jarenlang kon gijzelen – en de vrijheid van een hele sekse kon beknotten.

Wie de docuserie kijkt, doet er goed aan zich kort in te lezen in wie de Yorkshire Ripper was. De serie is duidelijk bedoeld voor een Brits publiek dat al bekend is met Sutcliffe. Een zwakte van de documentaire is dat nauwelijks wordt ingegaan op wie Sutcliffe was en wat hem dreef.

Documentaireserie The Ripper Regie: Caroline Suh Netflix ●●●●●

NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven