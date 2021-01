Vrouwenvoetbal kan verdeelde Soedanezen weer bij elkaar brengen

Nidal Fadlala gaat even van het veld om een flesje water te drinken. Het is weliswaar winter in Soedan, maar de training op een grasmat van de nationale voetbalacademie in de hoofdstad Khartoem vindt plaats om een uur ’s middags in de droge hitte van boven de dertig graden. „Natuurlijk zitten de maillots in deze hitte ongemakkelijk, maar in het dagelijks leven raakten vrouwen eraan gewend zo ingepakt te lopen”, lacht ze. „De meeste Soedanezen zijn conservatieve moslims, mede als gevolg van dertig jaar indoctrinatie. Daarom dragen veel teamleden als we uit spelen ook nog hoofddoekjes.”

De volksrevolutie in 2019 tegen het strenge islamitische bewind van Omar al-Bashir gaf aan het vrouwenvoetbal een grote stimulans. Er bestaat nu voor het eerst een vrouwencompetitie, waarvan de aftrap in september begon onder extra politiebewaking uit angst voor protesten van fundamentalisten. „Eerst waren wij het enige vrouwenteam in Soedan. Nu zijn er meer dan twintig”, zegt Nidal, de aanvoerster. „Je moest moed hebben om te spelen.”

De clubnaam Eltahadi, de Uitdaging, zegt het al. „We mochten nergens spelen. Vóór de revolutie werden we steeds weer door de eigenaren van hun velden gestuurd omdat ze tegen vrouwenvoetbal waren. Toen we eindelijk over een goede binnenplaats beschikten om te trainen, maakte iemand beelden die op sociale media verschenen. De verontwaardiging over voetballende vrouwen was zo groot dat we daarna toch weer op straat moesten spelen.”

Bij de training vandaag dragen de meeste spelers zwarte maillots, sommigen een hoofddoek. Niet dat dit nog moet van de nieuwe politieke leiders na de volksopstand. Maar ook het nieuwe Soedan blijft een conservatieve islamitische samenleving waarin vrouwenvoetbal bijzonder is.

Achter gesloten deuren

De trainer roept Fadlala terug het veld op. „Maar velen in Soedan accepteren ons nog steeds niet, hoor”, zegt ze voor ze knalhard de bal op het doel afvuurt. „Soedanezen vinden het misschien niet meer zo’n probleem als wij voetballen, maar ze zeggen dat we het achter gesloten deuren moeten doen. Maar wij vrouwen vallen nu niet meer te stoppen.”

Wat is precies het bezwaar tegen vrouwenvoetbal? Mag een vrouw haar benen niet in het openbaar tonen? Nuha Muhsin juicht vanaf de zijlijn haar spelers toe die behendig dribbelen tussen conussen. „Ik speelde vroeger volleybal, dát mocht wel.” Ze is de secretaris van Eltahadi en zelf een oud-voetballer. „Je mag mijn blote benen zien, geen probleem. Het probleem is dat volgens de traditie in Soedan een vrouw niet haar voeten mag gebruiken om tegen een bal te trappen”.

Vroeger had vrouwenvoetbal een andere betekenis: oorlogvoeren. „We namen het op tegen de samenleving, tegen de politiek en tegen de islam”, vertelt Muhsin. „Niemand protesteerde toen ik als klein kind met jongens voetbalde, maar na mijn veertiende jaar werd voetballen uit den boze. Op de universiteit kon het al helemaal niet, daar was het zelfs een misdaad als vrouwen een broek droegen. Maar met onze passie hielden we de hoop levend dat we eens in alle openheid weer zouden mogen voetballen”.

De aanvoerster van het team Nidal Fadlala Foto Koert Lindijer

De in 1989 door een militaire coup aan de macht gekomen Bashir baseerde zijn bewind exclusief op de islam en de Arabische cultuur, hoewel Soedan een Afrikaans land is. Vrouwen verwees hij weer terug naar de keuken om hun traditionele rol als huishoudster op te nemen. Volwassen vrouwen mochten zich alleen ophouden met hun echtgenoot, ieder samenzijn met een andere man was strikt verboden. Ze dienden zich te kleden in lange gewaden en met het haar bedekt. Een speciale zedenpolitie zag hier op toe.

Wet voor openbare orde

Nu zit Bashir in de gevangenis en is er een burgerpremier, Abdalla Hamdok. Hij introduceerde een wet die vrouwen weer gelijke rechten geeft en hij verwees de wet voor de openbare orde waarin was vastgelegd hoe vrouwen zich moesten gedragen en kleden, naar de prullenmand.

Op het veld moedigen de spelers van Eltahadi elkaar aan, de robuuste vrouwen doen de verdediging, de lichtvoetige voetbalsters gaan in aanval. Nuha Muhsin verwacht dat het vrouwenvoetbal de verdeelde Soedanezen na de islamitische dictatuur weer bij elkaar zal brengen. „Ik hoop dat onze volksrevolutie tot een goedopgeleide generatie van vrouwen leidt. We willen een maatschappij opbouwen waar respect bestaat voor de ander. We zullen in de toekomst prachtige vrouwen op een elegante manier zien voetballen. En misschien kunnen er zelfs ooit gemengde teams worden opgezet.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 januari 2021