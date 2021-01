Voor Kendrick Lamar is het persoonlijke net zo belangrijk als de politiek

Het verhaal van Kendrick Lamar Duckworth (33) is verweven met de geschiedenis van racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. Tussen 2013 en 2014 werden drie van zijn beste vrienden vermoord. Lamar groeide op in een warm gezin in Compton, de voorstad van Los Angeles waar hiphopzwaargewichten N.W.A vandaan komen en al decennia de thuisbasis is van twee bendes: de Pirús (Bloods) en Crips. Lamar was een „schuchtere jongen”, omgeven door „zwarte mannen die moesten doen wat nodig was om te overleven”, schrijft muziekjournalist van The New York Times Michael J. Moore in zijn nieuwe biografie The Butterfly Effect: How Kendrick Lamar Ignited the Soul of Black America (2020).

Met ‘Alright’ schreef Kendrick (onbedoeld) het protestnummer van de BLM-beweging. Moore plaatst het werk van Kendrick, die rapt over problemen die schuilgaan achter het bendegeweld, nadrukkelijk in historisch en politiek perspectief. Vlak voor het uitkomen van To Pimp a Butterfly (2015), zijn door jazz en funk geïnspireerde meesterwerk, was de 12-jarige Tamir Rice doodgeschoten door een agent in Cleveland, Ohio. De 17-jarige Michael Brown uit Ferguson en de 44-jarige Eric Garner in Staten Island waren een paar maanden eerder omgekomen door politiegeweld. Er zijn dertig pagina’s ingeruimd om die gebeurtenissen te beschrijven, meer dan voor zijn laatste twee albums DAMN. (2017) en Black Panther (2018) samen. Het politieke is net zo belangrijk als het persoonlijke in deze biografie, net als in Kendricks werk zelf.

Angst voor de dood

„Een vertwijfelde ziel die altijd al een voet op vaste bodem had en eentje in de straten [van Compton]”, zo omschrijft Moore de 13-voudig Grammy-winnaar en activist. Helaas benoemt de auteur – die voor het boek mensen uit Kendricks directe omgeving sprak – nergens duidelijk of de muzikant zelf aan de biografie heeft meegewerkt (het lijkt van niet).

Angst voor de dood was er vroeger elke dag. De vijfjarige Kendrick zag hoe een jonge drugsdealer wordt neergeschoten op straat, de achtjarige Kendrick zag op weg van school naar huis kogels rakelings langsvliegen. Kendrick kroop door het oog van de naald hoorden we al op good kid, m.A.A.d city (2012), maar de rapper maakte ook vroeg in het leven een bewuste keuze: voor de poëzie. Aangespoord door zijn docent Engels ontwikkelde de woordkunstenaar zich onder de vleugels van Tiffith in diens huisstudio met hulp van producer Sounwave en rappers Schoolboy Q en Jay Rock in tien jaar tijd tot de eerste popmuzikant die een Pulitzerprijs won.

Sommige conclusies zijn dun en de verhaalstructuur is niet altijd sterk. Al in het eerste hoofdstuk concludeert Moore bijna zonder onderbouwing dat zonder Kendricks tour door Zuid-Afrika die inspireerde voor To Pimp A Butterfly „free- en avant-gardejazzmuzikanten nog steeds zouden worstelen om een groter publiek te trekken”. Maar is dat voor sommigen niet nog steeds zo? En wat is er precies in Zuid-Afrika gebeurd? Dit soort vragen stel je jezelf vaker tijdens het lezen.

Moore is op zijn best als hij vertelt over het ontstaan van To Pimp A Butterfly, Kendricks ode aan zwarte muziek. Het is alsof je bij Kendrick in de toerbus zit als L.A. beat-pionier Flying Lotus hem uitdaagt en zegt dat hij over de funkbeat die hij laat horen „toch niet kan rappen”. Met een moddervette baslijn van Thundercat en spokenwordbijdrage van George Clinton wordt dat uiteindelijk ‘Wesley’s Theory’. We lezen over sms’jes aan Pharrell Williams met wie hij ‘Alright’ schreef en over de nachten die hij met producer Terrace Martin, pianist Robert Glasper en bassist Thundercat hongerig in de studio doorbracht omdat niemand weg mocht tot het perfect was. Soms neigt het boek naar een liefdesbrief van een zelfverklaard fanboy; iedere vorm van kritiek wordt gepareerd. Desondanks schetst Moore bij vlagen beeldend de weg naar onsterfelijkheid van de woordkunstenaar die inmiddels volgens velen de beste rapper van zijn generatie is.

Biografie The Butterfly Effect: How Kendrick Lamar Ignited the Soul of Black America Marcus J. Moore Atria Books, 288 blz. 21,99 euro. ●●●●●