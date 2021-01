Vijf jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom op gezinswoning op Urk

Een 29-jarige man uit Urk die eind 2019 met een vuurwerkbom een hevige explosie veroorzaakte in een gezinswoning, is tot vijf jaar cel veroordeeld. Ook moet hij de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 23.000 euro betalen, zo bepaalde de rechtbank Midden-Nederland woensdag. Het Openbaar Ministerie had zes jaar geëist tegen de man.

De 29-jarige Urker duwde op 3 november 2019 samen met een handlanger een explosief door de brievenbus van het gezin. De twee wilden iemand laten schrikken die op sociale media had geklaagd over overlast door illegaal vuurwerk, maar lieten het vuurwerk volgens de rechter waarschijnlijk bij het verkeerde adres afgaan. De rechtbank rekent de Urker ook aan dat hij zijn handlanger wilde overtuigen om zijn mond te houden. Daarnaast zou hij van een getuige hebben gevraagd om een verklaring in te trekken. Bovendien was hij al meerdere malen veroordeeld, onder meer voor een ander vuurwerkdelict. De mededader werd eerder tot vier jaar celstraf veroordeeld voor de aanslag.

De vuurwerkbom die de twee door de brievenbus duwden, veroorzaakte gigantische schade in de woning. De gezinsleden - twee volwassenen en twee jonge kinderen - lagen op dat moment boven te slapen. Door de explosie werden zelfs hun slaapkamerdeuren naar binnen geblazen. Een daarvan belandde op het bed van de 7-jarige dochter. Na de aanslag ervoer het gezin „stevige psychische problemen” en moest het maanden ergens anders wonen, aldus de rechter.