Trumpfans bestormen Congres

De vergadering waarmee het Huis en de Senaat de stembuszege van de Amerikaanse president-in-spe Joe Biden nog eenmaal hadden moeten bekrachtigen, is woensdag gekaapt door Trump-aanhangers – zowel binnen als buiten het Capitool in Washington.

Terwijl fans van de president slaags raakten met de politie toen ze het parlementsgebouw bestormden, botsten daarbinnen Trump-loyale Congresleden hard met Republikeinse partijgenoten die de democratie en de grondwet géén geweld aan wilden doen.

Het Congres had woensdag in een sessie van een paar uur moeten bevestigen dat Biden de meeste kiesmannen in het Electoral College kreeg: de laatste horde voordat de Democraat over krap twee weken beëdigd zal worden als 46ste president van de Verenigde Staten. Maar nadat enkele betogers het parlement binnendrongen, moest de vergadering woensdagmiddag tijdelijk worden opgeschort. Sommige media melden dat er schoten waren gelost, onduidelijk bleef door wie.

Bijstand Nationale Garde

De burgemeester van de hoofdstad besloot een avondklok in te stellen en bijstand van de Nationale Garde van buurstaat Virginia in te roepen om de situatie weer onder controle te krijgen. Bij de deadline van deze krant, rond 23 uur Nederlandse tijd (17 uur ’s middags in de VS), zouden enkele betogers nog binnen zijn. Maar buiten verlieten de meeste betogers het gebied rond het Capitool, al bleven sommigen nog demonstratief zitten op de trappen van het bordes.

Nog voordat het Congres woensdag om 1 uur ’s middags bijeen zou komen, namen tienduizenden medestanders van president Trump ’s ochtends al deel aan een ‘Red Amerika-mars’ in Washington. Zij keerden zich daarbij tegen de officiële uitslag, die hun kandidaat ook twee maanden na de verkiezingen niet accepteert.

De demonstranten werden rond half 12 onder meer toegesproken door Trump zelf, die wederom zijn onbewezen aantijgingen over vermeende Democratische kiesfraude uiteenzette. In de loop van de middag (Amerikaanse tijd) vroeg Trump – inmiddels niet meer ter plekke – hun via Twitter om hun protest „vreedzaam” te houden. Biden sprak later vanuit zijn thuisstad Wilmington van een „ongekende aanval op onze democratie” en riep Trump op ook te reageren. Die verspreidde een kwartier later een video van een minuut waarin hij nog altijd sprak van fraude, maar betogers wel opriep „naar huis te gaan, in vrede”.

Terwijl Trump de demonstratie toesprak, gaf zijn vicepresident Mike Pence een brief aan het Congres vrij. Hierin maakte Pence duidelijk dat hij zich, als voorzitter van de Congres-vergadering, in ieder geval aan de grondwet zou houden. De afgelopen dagen zette Trump hem onder druk om Bidens kiesmannen toch aan hem toe te wijzen. Pence: „Ik geloof niet dat de Oprichters van ons land de vicepresident de macht hebben verleend om met eenzijdige autoriteit te beslissen welke kiesmannen geteld moeten worden [..] en geen andere vicepresident heeft ooit die macht opgeëist.”

Pence’ vermaning weerhield tientallen volksvertegenwoordigers niet van een ultieme, bij voorbaat kansloze poging de uitslag nog te verwerpen. Circa zestig Republikeinse afgevaardigden en de prominente senator Ted Cruz tekenden gelijk bezwaar aan tegen uitslag in Arizona, in alfabetische volgorde de tweede staat waarvan de kiesmannen werden voorgelezen. Hierna volgde het debat, dat na alle onrust snel gestaakt werd.

Senaatsleider Mitch McConnell sprak zijn opstandige fractiegenoten vlak daarvoor met overslaande stem toe. „Kiezers, de rechtbanken en de staten hebben allemaal gesproken. Als we hen nu overstemmen, beschadigt dat onze republiek voor altijd.” De democratie, stelde hij, „zal in een dodelijke spiraal belanden”.

