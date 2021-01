Trump heeft maling aan partijbelang

Voordat de gemeenschappelijke vergadering van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat woensdag door betogers verstoord werd, legde ze vooral grote breuklijnen binnen de Republikeinse Partij bloot. Nu president Donald Trump op weg is naar de uitgang van het Witte Huis (op 20 januari) is een felle strijd losgebarsten over de toekomst van de Grand Old Party. Wordt zij weer de oude, min of meer fatsoenlijke conservatieve beweging van weleer, of blijft ze Trumps rechts-populistische machtsvehikel?

Die verdeeldheid explodeerde op spectaculaire wijze in en rond de Congres-vergadering, die Joe Bidens verkiezingswinst had moeten bekrachtigen (en Trumps definitieve verlies). Maar de vraag welke koers de Republikeinen moeten varen, drong zich eerder op de dag ook al op door het laatste nieuws uit de zuidelijke staat Georgia.

Bij de tweede-kiesrondes die daar dinsdag werden gehouden voor twee zetels in de Senaat in Washington, lijken de Democraten van aankomend president Biden een cruciale dubbelslag te hebben geslagen. In de voorlopige uitslag winnen ze beide zetels nipt, waarmee de Senaat in Bidens eerste twee jaar perfect gespleten zal zijn (met 50 Democraten en 50 Republikeinen). Zijn vicepresident Kamala Harris zal bij stakende stemmen de doorslag mogen geven.

De Republikeinen dreigen zo de hindermacht te verliezen waarmee ze sinds hun herovering van de Senaat, in 2014, eerst de Democratische president Barack Obama (2009-2017) jarenlang tegenwerkten. En die ze ook leken te gaan aanwenden om Bidens wetgevende agenda en benoemingen te gaan blokkeren of vertragen.

‘Het is Trumps schuld’

Het verlies van de twee zetels in het ooit stevige Republikeinse bolwerk leidde gelijk tot vingerwijzen binnen de Republikeinse Partij. Nadat de Republikeinen onder Trump in het najaar van 2018 al het Huis verloren en in november het Witte Huis kwijtraakten, zouden ze nu ook nog de Senaat verliezen. Voor het eerst in een decennium hebben de Democraten daarmee weer volledige regeringsmacht.

„Dit is de schuld van Trump”, stelde partijprominenten, nog altijd anoniem, woensdag tegen Politico. In deze lezing heeft Trumps aanhoudende ontkenning van zijn verkiezingsnederlaag de Republikeinen electorale schade berokkend. Gematigde kiezers zouden zich hebben laten afschrikken door Trumps onbewezen beweringen van kiesfraude.

Zijn trouwe achterban zou juist boos zijn dat een deel van de partijtop weigerde om hier tot het allerlaatst en serieus in mee te gaan. Zo trad onder anderen Trumps altijd zeer loyale minister van Justitie vlak voor Kerst terug, nadat hij de president had ontriefd door diens zorgen over kiesfraude niet te delen. Ook McConnell erkende half december uiteindelijk dat Joe Biden toch echt de volgende president zal zijn.

In het weekeinde schreven alle tien nog levende ministers van Defensie al een brief waarin ze stelden dat de verkiezingen voorbij zijn. De Kamer van Koophandel waarschuwde dat de wanhoopsactie van de pro-Trumpers „onze democratie en de rechtsstaat ondermijnt”.

Met zijn aanhoudende beweringen over kiesfraude voedde Trump het ressentiment onder het trouwste deel van zijn achterban. Dit leverde hem al honderden miljoenen dollars aan donaties op, die hij kan gebruiken voor een doorstart in de politiek of in de media. Trumps belangen spoorden daarmee echter steeds minder met die van de partij zelf.

Zijn weigering zijn nederlaag te erkennen lijkt intussen wel school te maken onder andere Republikeinen. Zo wilde ook Kelly Loeffler, een van de verliezende kandidaten in Georgia, zich hier woensdag nog niet bij neerleggen.

Als de voorlopige uitslag in Georgia (na bijna zekere hertellingen en rechtszaken) overeind blijft, wordt McConnell’s obstructionisme veel lastiger. Hij zal dan zijn machtige positie als majority leader moeten afstaan aan Chuck Schumer. Die gematigd-progresssieve Democraat uit New York kan een hele berg wetsvoorstellen in stemming brengen die al zijn aangenomen in het door Democraten gedomineerde Huis, maar die McConnell in behandeling weigerde te nemen. Van strengere wapenwetgeving via ambitieus klimaatbeleid tot langverwachte migratiehervorming.

Biden leek dit woensdag op vileine wijze te willen onderstrepen, toen de naam van zijn kandidaat-minister van Justitie uitlekte: Merrick Garland. In 2016 werd hij door Obama als kandidaat-rechter voorgedragen aan het Hooggerechtshof, maar op omstreden wijze geweerd door de Republikeinen in de Senaat.

De twee verkozen Democraten uit Georgia in de Senaat

Raphael Warnock Zwarte baptist schrijft historie in Georgia

Met zijn verkiezingszege in de strijd om een van de twee Senaatszetels in Georgia schrijft dominee Raphael Warnock op meerdere manieren geschiedenis. De Afro-Amerikaanse hoofdpredikant van Martin Luther King Jr.’s historische Ebenezer-kerk in Atlanta wordt niet alleen de eerste zwarte senator namens Georgia (vorige eeuw nog het bolwerk van de Ku Klux Klan). Hij wordt zelfs de eerste zwarte Democratische senator uit een staat van de voormalige Confederatie (het zuidelijke deel van de VS dat tijdens de Burgeroorlog voor behoud van de slavernij vocht). Warnock refereerde zelf aan die historische doorbraak door in zijn overwinningstoespraak allereerst zijn 82-jarige moeder te noemen. „Ooit plukte zij iemand anders katoen”, bracht hij in herinnering. Dinsdag „kon zij naar het stembureau gaan om haar zoon uit te kiezen als volgende Amerikaans senator”. Warnocks winst bevestigt de electorale omslag van het ooit betrouwbaar Republikeinse bolwerk Georgia. In november stemde de zuidelijke staat voor het eerst in ruim dertig jaar in meerderheid op een Democraat als president: een coalitie van zwarte kiezers in metropool Atlanta en delen van het platteland gaf samen met de progressieve bewoners van de multiculturele voorsteden nipt de winst aan Joe Biden. Dat de Democraten bij de tweede kiesrondes in Georgia zo goed als zeker beide Senaatszetels hebben gewonnen, is een belangrijke opsteker voor Biden. De macht in de hoogste kamer is dan precies 50-50 gespleten, waardoor vicepresident Kamala Harris bij stakende stemmen de doorslag kan geven. De Republikeinen zijn dan niet langer de hindermacht maar voor het eerst in tien jaar de minderheidspartij. Zijn tegenstander Kelly Loeffler, een witte miljonaire en Trump-adept, zette Warnock weg als „radicaal-linkse marxist” die zich schuldig zou maken aan „kindermisbruik, huiselijk geweld”. Die lastercampagne leverde haar nog altijd 2,1 miljoen stemmen op, maar Warnock behaalde er 50.000 meer.

Jon Ossoff Ex-journalist piepjonge debutant in Senaat

Als Jon Ossoff en Raphael Warnock de afgelopen maanden samen op campagne gingen – en dat deden ze steeds als onafscheidelijk duo – was Ossoff duidelijk de junior. Niet alleen vanwege zijn relatief jonge leeftijd (met zijn 33 jaar is Ossoff de jongste senator sinds Joe Biden in 1973 op 30-jarige leeftijd aantrad in de Senaat). Ossoff was ook duidelijk de minst welbespraakte van de twee. „Het is altijd lastig om te spreken ná de dominee”, schertste de voormalige onderzoeksjournalist en documentairemaker eind oktober tijdens een gezamenlijke campagnerally in Duluth. Ossoff had het ook lastiger omdat zijn tegenstander David Perdue al acht jaar senator is voor Georgia en minder radicaal pro-Trump dan zijn partijgenoot Kelly Loeffler (Warnocks rivaal). Hierdoor streden beiden om de gunst van gematigde, onafhankelijke kiezers. Ossoff, die als reporter onderzoek deed naar onder meer corruptie, wees er daarbij veelvuldig op dat Perdue en Loefflers aandelen zouden hebben verkocht met voorkennis over de ernst van de pandemie. Perdue moest in juli een advertentie van Facebook verwijderen, omdat daarin de neus van Ossoff (die Joods is) langer was gemaakt.