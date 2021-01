Thuis-school

Thuiswerkjuf van groep 4 op een achterstandsschool. De stand na de eerste dag: twee van de eenentwintig kinderen hebben gewerkt. Duo stuurt alle ouders een bericht dat ze er is voor vragen en hulp.

Om 22.30 uur krijgt ze een bericht van een grote zus: haar broertje gaat nu beginnen aan de rekenles...

Duo antwoordt: stuur hem maar naar bed.

