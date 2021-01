Sinds het dorpje Ask inzakte, zijn Noren bang voor herhaling

De directe gevolgen van de aardverschuiving in het Noorse dorpje Ask waren al niet mals: zeker zeven doden, een verwoeste woonwijk en meer dan duizend geëvacueerden. Maar de angst voor herhaling maakt de situatie des te grimmiger. Inwoners van Ask en nabijgelegen plaatsen vrezen meer natuurgeweld, te meer vanwege de mogelijke link met klimaatverandering.

Op 30 december rond vier uur ’s nachts werden de inwoners van Ask, zo’n 30 kilometer ten noorden van de Noorse hoofdstad Oslo, gewekt door een grote aardverschuiving. Een stuk grond van zo’n 700 meter breed denderde in korte tijd meters omlaag. Meer dan veertien huizen werden meegesleept en er bleef een diepe krater achter, middenin een woonwijk. In de dagen die volgden stortten meer huizen in en zijn zeven levenloze lichamen gevonden. Drie mensen worden nog vermist.

Daags na het drama merkt Asifa Malik (28) uit het nabijgelegen Åneby dat angst in de regio overheerst. Malik heeft sinds de aardverschuiving samen met andere vrijwilligers honderden zakken met kleding, speelgoed en andere spullen ingezameld voor de slachtoffers. Ook praat ze veel met inwoners van Ask en omringende dorpen.

„Wat er is gebeurd is zó verdrietig en tragisch en de natuurlijke reactie lijkt dat mensen bang worden dat hun hetzelfde overkomt”, zegt Malik via Facebook-chat. „Ze zoeken nu naar manieren om hun familie te beschermen.” Verhalen van slachtoffers en hun naasten in Noorse media laten eenzelfde beeld zien: ze vrezen voor herhaling en overwegen soms zelfs te verhuizen. Ook is de bouw van een ziekenhuis in Ask uit angst voor meer aardverschuivingen uitgesteld.

Snelle klei

De angst is niet ongegrond: vrijwel meteen werd duidelijk dat de aardverschuiving was veroorzaakt door de bodemsoort in het dorp. De grond in Ask bestaat uit zogenoemde snelle klei, net als in veel andere regio’s van Noorwegen. De klei is in de ijstijd gevormd onder het zeeniveau en komt voor in delen van Scandinavië, Rusland en Canada.

In totaal wonen zo’n 90.000 Noren op snelle klei. Dat wil niet zeggen dat zij allen onveilig zijn, zegt onderzoeker Louise Hansen van het Noorse Onderzoeksinstituut voor Geologie (NGU). „Snelle klei is stevig zolang het met rust gelaten wordt. Maar als het te veel verstoord wordt, kan de structuur veranderen. Dan wordt de klei vloeibaar en kunnen grote aardverschuivingen ontstaan.” Die druk kan komen door natuurlijke processen zoals bodemerosie of – vaker – menselijke acties als graven en bouwen.

Het NGU en het Noorse Directoraat Watervoorraden en Energie (NVE) zijn al jaren bezig met het in kaart brengen van gebieden waar snelle klei kan liggen. Al jaren neemt het aantal geïdentificeerde gebieden met snelle klei en een potentieel risico op aardverschuivingen toe. Ook de gemeente Gjerdrum waar Ask in ligt, staat sinds 2005 aangemerkt als zone met een hoog risico. Dit betekent dat het aardverschuivingsgevaar al langer bekend was, wat het drama van vorige week extra beangstigend maakt, zegt Hansen.

„Juist in zulke ‘rode’ zones, en zeker als het om bewoond gebied gaat, zou de oplettendheid op het hoogste niveau moeten zijn.” De autoriteiten in deze gebieden zijn verplicht maatregelen te treffen om aardverschuivingen te voorkomen – denk aan het verstevigen van rivierbeddingen of het stabiliseren van hellingen.

Zondebok

De exacte oorzaken voor de aardverschuiving in Ask worden momenteel onderzocht. Uit dat onderzoek moet ook blijken wat de trigger is geweest die de verschuiving in gang heeft gezet. „Het kan zijn dat het iets kleins was, bijvoorbeeld iemand die aarde dumpte op de verkeerde plek”, aldus Hansen. Maar het gaat haar niet om het aanwijzen van een zondebok. „We moeten nu goed onderzoeken wat er is gebeurd zodat we ervan kunnen leren en herhaling kunnen voorkomen.”

Hierbij hoort onderzoek naar de invloed van klimaatverandering. De afgelopen dagen noemden meerdere politici de opwarming van de aarde en de bijbehorende toegenomen neerslag als oorzaken voor de aardverschuiving in Ask.

Dit verband kan echter niet zo snel gelegd worden, zegt Hansen. Dit type aardverschuivingen wordt namelijk niet veroorzaakt door meer neerslag. Wel kan er een indirecte link zijn: als er meer regen valt die niet goed wegloopt, of de erosie van rivieren door een toename van neerslag versnelt, kan de druk op de snelle kleibodem toenemen. Als er dan niet op tijd wordt ingegrepen, kan een aardverschuiving het resultaat zijn. Overigens is er wél een verband aangetoond tussen andere soorten aardverschuivingen en de opwarming van de aarde.

Veel vragen zijn nog onbeantwoord, en dat voedt de angst in de gemeenschap, zien zowel Malik als Hansen. „We merken dat meer mensen vragen stellen over de veiligheid van de plek waar ze wonen”, vertelt Hansen. Beiden doen hun best om het gevoel van veiligheid te doen terugkeren: Hansen door haar onderzoek naar de Noorse bodem en Malik door te luisteren.