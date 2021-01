Buiten de prikhal staat een rij verpleegkundigen te wachten. Het zijn de eerste die het coronavaccin zullen krijgen. Ze komen van de spoedeisende hulp, de intensive care en de ‘cohortafdeling’ voor Covid-patiënten.

De sfeer is uitgelaten. „Schiet een beetje op! We moeten weer aan het werk.” „Toch nog een Oud en Nieuw-gevoel.” En: „Dit is het begin van het einde”.

In de prikhal, dat eigenlijk de congreshal van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is, staan zes apothekersassistenten al een uur miniscule flesjes Pfizer/Biontech-vaccin te verdelen over de spuiten. Uit elk flesje komen zes vaccins, ze voegen zelf 1,8 milliliter natriumchloride toe. „Ik heb zeven geprobeerd, maar dat lukte niet”, zegt een assistente.

De flesjes mogen niet geschud worden, ze moeten heel voorzichtig worden vervoerd, vertelt teamleider Annemarie Mbonani. Een assistente plakt op elke spuit een sticker met de tijd dat het vaccin werd bereid. Ze zijn maximaal zes uur houdbaar buiten de ijskast.

Yvonne Ansems (30) is senior verpleegkundige op een cohort-afdeling voor Covid-19 patiënten. Ze is de nuchterheid zelve. „Wat is nou een prik?”, zegt ze, vlak voordat ze als allereerste wordt ingeënt door een jonge collega. „Ik heb gezien wat de ziekte zelf met je kan doen.” Haar collega Sjuul van Hattem (33) vindt het ook de normaalste zaak van de wereld. „We moeten zo weer werken. Tot half vijf.”

Vier dagen vaccineren

Binnen vier dagen gaat het Catharina Ziekenhuis 826 verpleegkundigen vaccineren. Hier in deze hal. Boven liggen 58 Covid-19 patiënten, van wie 15 op de IC. Iedereen kan zich inschrijven voor een tijdslot. Paspoort tonen, vragenlijst over ‘contra-indicaties’ invullen, mouw opstropen. En dan een kwartier op een stoel blijven zitten om te kunnen controleren checken dat niemand last krijgt van een ernstige allergische reactie, zoals gebeurde bij een gevaccineerde in het Verenigd Koninkrijk. Het komt heel zelden voor, zegt directeur Nardo van der Meer: „Maar als het gebeurt, dan binnen een kwartier.”

Ingeënt worden is niet verplicht. Het ziekenhuis houdt wel bij hoeveel mensen zich inenten, maar niet wíe, legt manager Esther Gruintjes uit. „We moeten bij dit Pfizer-vaccin wel de namen registeren, omdat de tweede prik over drie weken wordt gegeven. Maar zodra die is gegeven, gooien we de gegevens weg.”

Ze proberen het personeel te overtuigen zich te vaccineren, dat wel. Vandaag zijn er twee interne webinars met informatie. Er zijn tal van vragen: „Mag ik ingeënt worden als ik zwanger ben?” Nee. „Ik heb al Covid gehad, moet ik me laten inenten?” Ja. Gruijntjes: „Tenzij je de afgelopen vier weken positief getest bent. Dan hoeft het niet.” Het animo onder verpleegkundigen zich te laten vaccineren is de afgelopen twee weken fors is gegroeid, naar ruim 70 procent.

Tien Brabantse ziekenhuizen

Alle tien ziekenhuizen in Brabant konden vanochtend de eerste dozen vaccin ophalen in Tilburg. Er worden 4.500 verpleegkundigen en artsen uit de ‘eerste schil’ ingeënt. Dat zijn de mensen die het meeste risico lopen zelf besmet te raken op het werk, doordat ze dagelijks met Covid-patienten werken. In heel Nederland zullen 30.000 van die verpleegkundigen deze week worden gevaccineerd.

Daarna volgt de ‘tweede schil’, onder wie de voedingsassistenten, die óók dagelijks met Covid-patiënten werken. Maar omdat dat korte contacten zijn – eten aanreiken – lopen ze iets minder risico. Ook andere verpleegkundigen, artsen en assistenten zitten in de tweede schil. De huisartsen zullen waarschijnlijk eind januari worden gevaccineerd met het Moderna-vaccin, dat net is goedgekeurd en maar één keer hoeft te worden toegediend.