Rechter: Assange blijft vastzitten wegens vluchtgevaar

Een rechtbank in Londen heeft woensdag de voorwaardelijke vrijlating van Julian Assange geweigerd. Dat meldt persbureau Reuters. De 49-jarige WikiLeaks-oprichter had een verzoek tot vrijlating op borgtocht gedaan, maar rechter Vanessa Baraitser vindt het risico dat hij onderduikt te groot.

Lees ook: Britse rechter: geen uitlevering aan VS voor Assange

Dezelfde Britse rechtbank oordeelde afgelopen maandag dat Assange niet mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dit omdat het risico op zelfmoord en psychische schade bij een uitlevering te groot zou zijn. Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen deze uitspraak, wat het vluchtgevaar van Assange volgens de Britse rechter vergroot. De VS verdenken de Australiër van spionage, het hacken van geheime documenten en nog vijftien overige delicten - waarvoor hem een straf van 175 jaar boven het hoofd hangt.

Assange, die in 2006 klokkenluiderssite WikiLeaks oprichtte, zit sinds 2019 gevangen in Groot-Brittannië. Hij zat daardoor zeven jaar vast in de ambassade van Ecuador in Londen om op die manier strafrechtelijke vervolging te ontlopen. Ook was Assange toen gevlucht om uitlevering aan Zweden te voorkomen, waar hij destijds vragen over vermeende seksuele misdrijven moest beantwoorden. WikiLeaks haalde in 2010 de wereldpers toen het geheime documenten over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan onthulde.