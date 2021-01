Ook tweede senaatszetel Georgia naar de Democraten na winst Ossoff

Terwijl aanhangers van president Donald Trump het Capitool binnenvielen, is ook de tweede senaatszetel van Georgia naar de Democratische Partij gegaan. Kandidaat Jon Ossoff heeft de race om die plek nipt gewonnen van de zittende Republikeinse senator David Perdue, meldt persbureau AP woensdag. Eerder op de dag werd bekend dat de Democraat Raphael Warnock de zetel van de zittende Republikein Kelly Loeffler overneemt.

De dubbele winst betekent dat de Democraten straks evenveel zetels hebben in de Senaat als de Republikeinen (beide vijftig), een belangrijke overwinning voor president in spé Joe Biden. Biden noch Ossoff heeft nog niet op de toewijzing van de senaatszetel gereageerd. Als er in zijn regeerperiode bij stemmingen over wetsvoorstellen evenveel senatoren vóór als tegen zijn, krijgt zijn vicepresident Kamala Harris de doorslaggevende stem. Dit betekent dat de aanstaande president in principe op de steun van de Senaat zal kunnen rekenen. Als de Republikeinen de overmacht hadden behouden in de Senaat, zouden zij Bidens plannen steeds kunnen blokkeren.

Na de verkiezingen van afgelopen november werd al duidelijk dat de Democraten ook hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden houden. De komende jaren heeft de partij 222 zetels, tegenover 212 zetels voor de Republikeinen. Wetsvoorstellen moeten eerst door het Huis worden goedgekeurd voordat de Senaat een definitief oordeel kan vellen.

Dat de Democraten bij de tweede kiesrondes in Georgia zo goed als zeker beide Senaatszetels hebben gewonnen, is een belangrijke opsteker voor Biden. De macht in de hoogste kamer is dan precies 50-50 gespleten, waardoor vicepresident Kamala Harris bij stakende stemmen de doorslag kan geven. De Republikeinen zijn dan niet langer de hindermacht maar voor het eerst in tien jaar de minderheidspartij.

Warnocks winst bevestigt de electorale omslag van het ooit betrouwbaar Republikeinse bolwerk Georgia . In november stemde de zuidelijke staat voor het eerst in ruim dertig jaar in meerderheid op een Democraat als president: een coalitie van zwarte kiezers in metropool Atlanta en delen van het platteland gaf samen met de progressieve bewoners van de multiculturele voorsteden nipt de winst aan Joe Biden.

Hij wordt zelfs de eerste zwarte Democratische senator uit een staat van de voormalige Confederatie (het zuidelijke deel van de VS dat tijdens de Burgeroorlog voor behoud van de slavernij vocht). Warnock refereerde zelf aan die historische doorbraak door in zijn overwinningstoespraak allereerst zijn 82-jarige moeder te noemen. „Ooit plukte zij iemand anders katoen”, bracht hij in herinnering. Dinsdag „kon zij naar het stembureau gaan om haar zoon uit te kiezen als volgende Amerikaans senator”.

Met zijn verkiezingszege in de strijd om een van de twee Senaatszetels in Georgia schrijft dominee Raphael Warnock op meerdere manieren geschiedenis. De Afro-Amerikaanse hoofdpredikant van Martin Luther King Jr.’s historische Ebenezer-kerk in Atlanta wordt niet alleen de eerste zwarte senator namens Georgia (vorige eeuw nog het bolwerk van de Ku Klux Klan).

Jon Ossoff Ex-journalist piepjonge debutant in Senaat



Als Jon Ossoff en Raphael Warnock de afgelopen maanden samen op campagne gingen – en dat deden ze steeds als onafscheidelijk duo – was Ossoff duidelijk de junior. Niet alleen vanwege zijn relatief jonge leeftijd (met zijn 33 jaar is Ossoff de jongste senator sinds Joe Biden in 1973 op 30-jarige leeftijd aantrad in de Senaat). Ossoff was ook duidelijk de minst welbespraakte van de twee. „Het is altijd lastig om te spreken ná de dominee”, schertste de voormalige onderzoeksjournalist en documentairemaker eind oktober tijdens een gezamenlijke campagnerally in Duluth.

Ossoff had het ook lastiger omdat zijn tegenstander David Perdue al acht jaar senator is voor Georgia en minder radicaal pro-Trump dan zijn partijgenoot Kelly Loeffler (Warnocks rivaal). Hierdoor streden beiden om de gunst van gematigde, onafhankelijke kiezers. Ossoff, die als reporter onderzoek deed naar onder meer corruptie, wees er daarbij veelvuldig op dat Perdue en Loefflers aandelen zouden hebben verkocht met voorkennis over de ernst van de pandemie. Perdue moest in juli een advertentie van Facebook verwijderen, omdat daarin de neus van Ossoff (die Joods is) langer was gemaakt.