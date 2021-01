Ook Neil Young verkoopt halve oeuvre aan liedjesfonds

Folk- en rockzanger Neil Young heeft 50 procent van de rechten van zijn oeuvre verkocht aan het Britse Hipgnosis Songs Fund. De deal betekent dat de helft van de inkomsten die Youngs 1.180 nummers genereren – bijvoorbeeld door streaming of bij gebruik in films – voortaan verdeeld worden over de beleggers in Hipgnosis. Het is niet duidelijk voor hoeveel Young zijn liedjescatalogus heeft verkocht, meldt persbureau Reuters woensdag.

Hipgnosis is een beursgenoteerd fonds waarin beleggers geld inleggen, dat de beheerders vervolgens investeren in muziekrechten. Eerder deze week sloot het fonds al vergelijkbare deals met Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac en muziekproducer Jimmy Iovine. Vorige maand verkocht Youngs generatiegenoot en mede-folkzanger Bob Dylan zijn hele liedjescatalogus aan Universal Music Group voor een bedrag van naar verluidt ruim 300 miljoen dollar (circa 243 miljoen euro).

De 75-jarige Young, die wereldwijde bekendheid geniet vanwege liedjes als ‘Heart Of Gold’ en ‘Rocking In The Free World’, heeft inmiddels meer dan zeventig albums uitgebracht. Meerdere van de albums van de Canadees-Amerikaanse zanger, gitarist en mondharmonicaspeler behaalden een of meerdere keren platina.

Tegen Reuters zegt Hipgnosis-grondlegger Merck Mercuriadis woensdag dat hij zijn eerste album van Young kocht toen hij zeven was. Volgens Hipgnosis zal het Britse fonds nooit meer hetzelfde zijn door de aankoop. Het is „een droom” om Young en zijn team te verwelkomen in de „Hipgnosis-familie”, aldus het Twitteraccount van het liedjesfonds, dat ervoor wil zorgen dat Youngs muziek „alle hoeken van de wereld” bereikt.

