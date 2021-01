Ongepast of een must: olympische sporters vaccineren voor de Spelen?

Nu het vaccineren wereldwijd op gang komt, dringt zich de vraag op of en hoe vaccinaties moeten worden ingezet bij de Olympische Spelen, later dit jaar in Tokio. Zeven vragen op een rij.

1 Kan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vaccinatie verplichten voor deelnemers aan de Olympische Spelen?

Juristen denken dat dat heel moeilijk wordt. Dat verklaart waarschijnlijk waarom IOC-voorzitter Thomas Bach in november tijdens een vierdaags bezoek aan Japan zei: „We gaan sporters wel aanmoedigen om, waar mogelijk, een vaccin te krijgen, omdat het beter is voor hun eigen gezondheid. En het zou een teken van solidariteit zijn richting andere sporters en ook richting het Japanse volk.”

Niet verplichten, maar stimuleren dus.

Gastland Japan zou olympiërs wél kunnen verplichten zichzelf te laten vaccineren, om haar eigen bevolking te beschermen tegen uitbraken. Zo’n eis zou in zekere zin een oplossing zijn, ware het niet dat je daarmee sporters uit landen met een gebrekkige gezondheidszorg voor problemen stelt. In armere landen dreigen veel mensen te moeten wachten op een vaccin tot 2023 of 2024. Is het wel ethisch sporters uit die landen voorrang te verlenen? Wie zorgt voor de vaccins? En: wie gaat ze betalen? Dat zijn allemaal vragen die beantwoord moeten worden.

Binnenskamers heeft het IOC al laten doorschemeren dat het aandacht wil geven aan landen die moeilijk aan vaccins kunnen komen. Zo zou het IOC bijvoorbeeld een partij vaccins voor armere landen kunnen inkopen, al heeft dat weer als nadeel dat rijkere landen daartegen in verweer kunnen komen.

Sommige internationale sportbonden klagen dat het IOC onvoldoende richting geeft. De zogenaamde ‘Club of six’ – topsportartsen en technisch directeuren uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, België en Brazilië – probeert lichte pressie uit te oefenen, al levert het volgens betrokkenen in de praktijk niet meer op dan een uitwisseling van gedachten.

2 Wie moet de vaccinaties van olympiërs gaan uitvoeren?

Het staat wel vast dat het IOC dat om logistieke redenen niet zelf kan doen. Dus zal het in de praktijk op de teamartsen neerkomen. In Nederland zullen zo’n duizend leden, sporters en begeleiders, van Team NL gevaccineerd moeten worden. Nog lang niet iedereen is zeker van deelname, maar sportkoepel NOC-NSF wil niemand buitensluiten. Maximaal duizend vaccins voor een door de bank genomen zeer fitte bevolkingsgroep lijkt weinig op de miljoenen Nederlanders die de komende maanden gevaccineerd zullen worden, maar toch ligt voordringen uiterst gevoelig. En dat terwijl de tijd begint te dringen. De Olympische Spelen beginnen over ruim zes maanden. Volgens de laatste Nederlandse vaccinatieschema’s zijn topsporters voorlopig nog niet aan de beurt.

3 Paralympiërs zijn qua gezondheid kwetsbaarder dan olympiërs. Zouden zij geen voorrang moeten krijgen?

Een deel van de paralympiërs heeft een verhoogd medisch risicoprofiel. Mogelijk worden zij daarom in Nederland eerder in de vaccinatieschema’s meegenomen. Maar elk land heeft z’n eigen vaccinatieprotocol. Het kan dus best dat paralympiërs in andere landen samen met de olympiërs – of zelfs erna – gevaccineerd worden. Dat kan ook bij de Paralympische Spelen, die een maand later beginnen, voor oneerlijke verschillen zorgen.

4 Wanneer zou Team NL idealiter gevaccineerd moeten worden?

Geen makkelijke vraag. Sporttechnisch gezien zegt NOC-NSF: op z’n laatst in april, mei. Dan heeft een vaccinatie beperkte invloed op de voorbereiding op de Olympische Spelen. Maar de sportkoepel beseft ook hoe gevoelig dit ligt gezien de veel kwetsbaardere groepen Nederlanders. Olympisch rekstokkampioen Epke Zonderland zei eerder deze week bij de NOS dat sporters niet vooraan in de vaccinatierij horen te staan: „Ik denk dat er nu belangrijkere groepen zijn die het echt nodig hebben.” Andere sporters denken daar anders over, al durft niet iedereen zich daar openlijk over uit te spreken. Voor NOC-NSF is het spitsroeden lopen. De sportkoepel wil niet te eager overkomen, maar zal toch zachtjes bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de deur moeten kloppen wil die deadline van mei niet in gevaar komen. Voordeel is dat ze bij NOC-NSF een directe lijn hebben met Den Haag. Technisch directeur Maurits Hendriks zei vorige maand in NRC: „Bij het ministerie weten ze dat we ons huiswerk goed doen. Dat we onze protocollen met hulp van topexperts opstellen. Men vertrouwt ons in Den Haag. We zijn vaak ontvangen door de ministers Bruins, Van Rijn en Van Ark. Ons verzoek om topsporters die uit een risicogebied komen, vrij te stellen van quarantaine, werd gehonoreerd. Je kan zeggen: de sport ging snel op slot. Maar je kan ook zeggen: de sport ging als eerste snel weer open.”

5 Als het IOC vaccinatie niet verplicht stelt voor deelname aan de Spelen, krijg je dan geen ongelijkheid tussen landen?

Die kans is reëel. Nu al zie je flinke verschillen ontstaan. Sporters uit landen met vergevorderde vaccinatieprogramma’s, zoals Israël, zijn in het voordeel. De verwachting is dat Israëlische olympiërs de komende weken nog gevaccineerd zullen worden. Zij hebben in de voorbereiding naar ‘Tokio’ waarschijnlijk geen last van het vaccin.

Een interessante testcase is het olympisch kwalificatoernooi voor waterpoloërs in Rotterdam, in de tweede helft van februari. Aan dat toernooi doen twaalf teams mee. Sommige teams zijn al gevaccineerd. Zij zullen zich dus niet snel uit het toernooi hoeven terugtrekken als twee of meer teamleden besmet blijken te zijn, zoals de regels voorschrijven – een mogelijk voordeel in de strijd om olympische tickets. In de internationale sportwereld wordt de term uneven playing field steeds vaker in de mond genomen als het om dit soort situaties gaat.

6 Kunnen sporters er zeker van zijn dat het vaccin hun prestaties niet negatief beïnvloedt als gevolg van de bijwerkingen?

Zekerheid bestaat niet als het om het vaccin gaat. Maar de kans dat sporters fysiek veel hinder ondervinden van een vaccinatie is volgens artsen vele malen kleiner dan de kans dat zij last krijgen van de gevolgen van een Covid-19-besmetting.

Uit onderzoek blijkt dat ernstige allergische reacties op het vaccin zeldzaam zijn. Weliswaar raakte slechts een beperkt aantal Nederlandse topsporters besmet, volgens NOC-NSF, maar degenen die besmet raakten, kampten soms lang met restverschijnselen. Baanwielrenster Kirsten Wild vertelde half november in het AD dat het herstel pas een maand na haar positieve coronatestuitslag intrad. „De Spelen lijken ver weg, maar zijn best dichtbij”, aldus Wild. „Als ik nu al zo veel moeite heb met herstellen en bij een klein stukje trainen al hijgend op de fiets zit, komt dat dan wel goed?”

7 Is er een kans dat de Spelen geen doorgang vinden omdat problemen rond vaccinatie niet tijdig kunnen worden opgelost?

Dat is zeer wel mogelijk, al willen veel sporters,sportartsen en sportbestuurders – en zeker ook gastland Japan – liever niet aan die mogelijkheid denken. Zoals een topsportarts zegt: „Ik steek liever mijn kop nog even in het zand.”