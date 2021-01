OM doet strafrechtelijk onderzoek naar kunstenaar Julian Andeweg

Tegen de Nederlandse beeldend kunstenaar Julian Andeweg is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bevestigd dat Andeweg na vooronderzoek inmiddels als verdachte is aangemerkt en verhoord. Andeweg wordt verdacht van onder meer verkrachting, aanranding en huiselijk geweld.

NRC publiceerde eind oktober een artikel waarin Andeweg wordt beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zeker twintig vrouwen en mannen zeggen slachtoffer te zijn geworden van verkrachting, aanranding, huiselijk geweld, stalking en/of intimidatie door de Haagse beeldend kunstenaar. De beschuldigingen gaan terug tot zijn tijd op de middelbare school, veertien jaar geleden. De meest recente beschuldiging die bij NRC bekend is, dateert van eind 2019 – van een aanranding op een besloten feestje in Amsterdam.

Bij de politie liggen al vanaf 2013 meldingen over het gewelddadig gedrag van Andeweg. In het voorjaar van 2019 deed een vrouw aangifte van verkrachting. In het strafrechtelijk onderzoek kwam pas afgelopen herfst vaart, nadat NRC vragen had gesteld aan het OM. Ten tijde van de publicatie van het artikel in NRC lagen er zeker vijf aangiftes bij de politie van verkrachting en/of aanranding. Inmiddels hebben minstens zeven slachtoffers aangifte gedaan, maar het OM wil dat aantal bevestigen noch ontkennen.

Bijgestaan door Peter Plasman

Andeweg wordt bijgestaan door strafrechtadvocaat Peter Plasman, die een politieke carrière ambieert. Plasman staat op de tweede plaats op de lijst van Code Oranje, de landelijke politieke partij waarbij de voormalige Haagse wethouder Richard de Mos zich heeft aangesloten als lijsttrekker. Plasman is – tot de twee eventueel samen in een fractie zitten – tevens de advocaat van De Mos, die door het OM wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, corruptie en deelname aan twee criminele organisaties.

Plasman meent dat Andeweg slachtoffer is van „de meest vergaande vorm van trial by media die ik ooit heb gezien”, laat hij aan NRC weten. „Met als slagroom op de taart dat hij met zijn hele naam in de krant komt.”

Margreet de Boer van Van Kempen c.s. Advocaten staat een aantal vrouwen bij in de zaak, zij laat weten de vervolgstappen van het OM af te wachten.