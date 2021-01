Limburgse enquête moet ook doofpot ophelderen

Het had veel weg van een doofpot, in juli 2016 in het provinciehuis in Maastricht. Dankzij een topambtenaar bleef binnenskamers hoe gedeputeerde Ger Koopmans een baggerbedrijf – waar hij op de loonlijst stond – behulpzaam was.

Wat zich die zomer precies heeft afgespeeld, gaat een enquêtecommissie van Provinciale Staten onderzoeken. Vrijdag worden daarvoor de eerste voorbereidingen getroffen door de fractievoorzitters. De Staten willen weten hoe het zit met de integriteit van Koopmans (CDA, financiën, subsidies, cultuur, grondzaken en personeel).

Een meerderheid besloot 18 december vorig jaar, na een tumultueus verlopen vergadering, tot de enquête, waarbij betrokkenen onder ede kunnen worden gehoord.

Aanleiding was een publicatie van NRC. Daaruit bleek dat Koopmans zich in 2016 als gedeputeerde bemoeide met een 240 miljoen euro kostend project rond de Maas in Venlo.

Koopmans was op dat moment tevens commissaris bij het Limburgse baggerbedrijf Terraq, betrokken bij het project.

Ger Koopmans Gedeputeerde en Kamerlid CDA’er Ger Koopmans (Velden, 1962) is een voormalig melkveehouder en antiekhandelaar. Na een wethouderschap in Velden, een lidmaatschap van de Tweede Kamer en een tijdelijk burgemeesterschap in Stein, is hij sinds 2014 gedeputeerde in Limburg. Hij wordt algemeen gezien als de machtigste politicus in Limburg. In het college van Gedeputeerde Staten beschikt hij over een uitgebreide portefeuille die hem veel invloed geeft. Tegen de regionale krant De Limburger zei Koopmans deze week dat hij besloten heeft niet te stoppen als gedeputeerde voordat het onderzoek is afgerond. Hij wilde de enquête naar zijn integriteit „met open vizier" tegemoet te treden.

Dat de kwestie niet al in 2016 aan het licht kwam, komt door een hoge ambtenaar die de handelwijze van Koopmans stilhield, blijkt uit aanvullend onderzoek van NRC. Het gaat om toenmalig directeur financiën en interne organisatie Joyce Nelissen.

Ze werd in juli 2016 door een van haar ambtenaren gewezen op ‘een kwestie’ rond Koopmans.

Miljoenenproject

Wat was er gebeurd? Terraq-directeur John Janssen had in een e-mail (‘beste Ger’) aan gedeputeerde Koopmans gelobbyd voor een rol van het bedrijf DCM – een joint venture van Terraq en Teunesen Zand en Grint – in het Maasproject. DCM wilde de opdracht om een jachthaven te bouwen en een „omvangrijke hoeveelheid dekgrond” te bergen. Het ging om een project van miljoenen euro’s.

Koopmans was behulpzaam. Hij sluisde de lobbymail door naar de behandelend ambtenaar. Tegen collega-gedeputeerde Daan Prevoo (SP) – verantwoordelijk voor het project – verzweeg hij dat hij de wensen van het bedrijf, waar hij op de loonlijst stond, doorgestuurd had naar de behandelend ambtenaar.

Een probleem voor Koopmans was dat de ambtenaar niet gediend was van de handelwijze van de gedeputeerde. De ambtenaar kaartte de gang van zaken aan bij zijn directeur, Joyce Nelissen, blijkt uit e-mails die NRC heeft.

Commissaris wist van niets

Volgens de gedragscode van de provincie moeten integriteitssignalen gemeld worden, maar Nelissen deed dat niet. Ze zei niets tegen commissaris van de koning Theo Bovens (CDA), verantwoordelijk voor integriteit. Ze zei ook niets tegen haar collega’s in het drie leden tellende directieteam. De voorzitter van dat team was Ad de Kroon: „Mijn geheugen zegt stellig dat het niet aan de orde geweest is.” De andere directeur, Jan Smeelen, bevestigt dit.

Waarom hield Nelissen de faux pas van haar politieke baas Koopmans stil?

Joyce Nelissen reageert niet op vragen van NRC. Per e-mail laat ze weten: „Ik vind het voor dit moment het meest zuiver – uit respect voor de Limburgse volksvertegenwoordiging – dat ik de uitkomst van deze enquête afwacht dan wel eventuele vragen aan mij daaromtrent op die plek beantwoord.” Nelissen is inmiddels directeur van het Limburgse waterleidingbedrijf WML, waarvan de provincie grootaandeelhouder is.

Hoog op het lijstje

Nelissen zal wellicht hoog op het lijstje staan van betrokkenen die de enquêtecommissie onder ede gaat horen. Dat geldt ook voor haar collega-directeuren. Zij kunnen ook meer vertellen over hoe Koopmans zich in vergaderingen van Gedeputeerde Staten nadrukkelijk bemoeide met het Maasproject waarin ‘zijn’ baggeraar interesse had.

Wat de enquêtecommissie nog moet vaststellen is de reikwijdte van het onderzoek. Het zal zeker niet gaan over die ene e-mail die niet doorgestuurd had moeten worden. Het gaat ook over allerlei verdwenen e-mails, die NRC wel heeft, maar volgens Gedeputeerde Staten onvindbaar zijn in het provinciehuis.

Bestuursstijl

Het zal ook gaan over de betalingen van Terraq aan Koopmans. De gedeputeerde ontving als commissaris zeker 30.000 euro. De betalingen liepen via zijn eigen adviesbureau dat hij – strijd met de Provinciewet – niet op zijn openbare lijst met nevenfuncties plaatste. En het zal mogelijk ook gaan over de rol van andere bestuurders en ambtenaren in Venlo en Horst aan de Maas bij wie Terraq gelobbyd blijkt te hebben.

Wat in elk geval aan de orde komt, zo kondigden Statenleden aan, is de bestuursstijl in het provinciehuis. De kwestie-Koopmans werd afgelopen jaar voorafgegaan door onthullingen over het aan betaalde klussen en baantjes helpen van bevriende (oud)politici, en misstanden bij een provinciaal sloopprogramma voor varkensstallen.

Commissaris van de koning Bovens zei 18 december tegen Provinciale Staten dat hij verwacht dat ook zijn rol onderzocht zal worden. Een rol die, in ogen van veel Statenleden, te zalvend en weinig kritisch was. 2020 was een „bewogen jaar” sprak Bovens vlak voor Kerst in de Statenzaal berouwvol, „een jaar waarin ik er niet altijd in geslaagd ben uw twijfel over mijn rol als hoeder van de integriteit weg te nemen.”