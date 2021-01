Kus op de bek

Sartre! Gered door Sartre! Dit moet ik uitleggen. Al een poosje is het armoe troef voor lokale panvissers aan de Nieuwe Waterweg. Vermoedelijke reden: de Rijn voerde afgelopen jaar vanwege een paar flinke regenbuien, ook in Duitsland, tonnen zoetwater af. Omdat de Waterweg de enige open zeeverbinding is (een zegen voor diadrome vissoorten), jaagt het zoet de zoutvis, wijting, schar, zeebaars, gul, bot, steenbolk, steeds verder richting Noordzee op.

Dus stonden we weer allemaal te blauwbekken aan de oevers van Vlaardingen en Maasluis. Even werkloos als de StenaLine verderop. Stoere verhalen uit de oude doos, bemoedigende schouderklopjes, plaagstootjes, jenever, oliebollen, schuine grappen. Onder de melancholieke hemelkoepel dronken we hete koffie terwijl onze gezichten de berusting uitdrukten van hen die veroordeeld zijn om eeuwig te blijven hopen. ‘Het heet vissen, niet vangen’, toch hadden we er flink de pest in.

De avond viel, de koplampen gingen op, lichtjes aan de top, m’n vingers bevroren, een enkeling pikte een knorhaan. Maar de vis bleef weg. Verlangen is onrust en onrust maakt gek. Het werd steeds leger aan de oevers. Een existentiële crisis lag op de loer. Gauw pakte ik het zaakje weer in en liet me met de veerboot naar de overkant, Rozenburg, varen. Puur voor de lol, je moet wat.

Aldaar gearriveerd strekte zich een donkere vlakte van water, steen en staal uit. Ik startte de auto richting huis, maar iets hield mij tegen. Een stem, een lokroep, ik weet niet wat, fluisterde: „Hier in de diepte wacht iets op jou, Mo.” Een jongedame knikte lief naar me en liep door. Vrouwen zijn net als de zee onderhevig aan de maan. Hun tekenen mag je nooit negeren.

Ik haalde diep adem, blies m’n handen warm, en tuigde onder het vale lantaarnlicht de boel weer op. Twee vette zagers reeg ik over de haak en wierp ze met een boog door de duisternis. Nog niet genesteld in m’n stoel of er kwam me toch een klap op de top! Als een maniak draaide ik aan de molen. Hemeltjelief! Een knoert van een bot! Ik joelde, maakte vreugdesprongen, danste in de rondte en kuste het dier vol op de bek.

Wat een magnifiek gestroomlijnd schepsel. Gekruld open bekje als een pubermeisje dat sexy wil zijn. Glinsterende zandvlekjes, subtieler en smaakvoller dan z’n neefje, de schol met z’n knaloranje spikkels alsof-ie thuiskomt van een carnavalsfuif. En dan die ogen… scheel is niet het woord. Het ene kijkt Westwaarts, het andere Oostwaarts, een zienswijze die het hele halfrond bestrijkt, alleen Sartre kon zo kijken.

Met een ferme tik steeg de schoonheid ten hemel en drie uur later lag ze dampend als een mokkabruine salsadanseres op m’n bord.

Zelden zo gesmuld. Sartre redde m’n existentie. Dit is het jaar van de bot.