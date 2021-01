Kim Jong-un geeft falen economisch beleid toe

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft bij de opening van het partijcongres toegegeven dat zijn economische beleid heeft gefaald. Hij zei dat het vijfjarenplan dat tijdens het vorige congres in 2016 was gepresenteerd „de doelstellingen ruimschoots heeft gemist”, meldt Bloomberg op basis van berichtgeving van het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA.

Kim Jong-un stelde dat zijn Arbeiderspartij „een nieuw pad” onderzoekt om „een grote sprong voorwaarts” te kunnen maken. Het tekortschieten van het vorige vijfjarenplan komt volgens hem door zowel „interne als externe uitdagingen”. Dat een Noord-Koreaanse leider fouten toegeeft is ongekend.

Kim zei volgens Reuters verder dat de partij voor „stabiele omstandigheden tegen het coronavirus” heeft gezorgd. Noord-Korea heeft geen officiële coronabesmettingen vastgesteld, maar wel duizenden „vermoedelijke gevallen” gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het partijcongres is het achtste in de geschiedenis van Noord-Korea en het tweede onder Kim Jong-un. Er zijn zo’n 4.750 afgevaardigden bijeen en op door het staatspersbureau verspreide foto’s is te zien dat ze geen afstand houden en geen mondkapjes dragen.