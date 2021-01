Israëlische militaire rechtbank veroordeelt Palestijnse mensenrechtenactivist

De prominente Palestijnse mensenrechtenactivist Issa Amro is woensdag door een militaire rechtbank veroordeeld voor zijn rol in een aantal vreedzame protesten tussen 2010 en 2016 in Hebron. De militaire rechter achtte zes van de achttien aanklachten tegen Issa bewezen, waaronder obstructie van een soldaat in functie en deelname aan demonstraties zonder vergunning. Amro riskeert een jarenlange gevangenisstraf.

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zijn alle aanklachten ongegrond en politiek gemotiveerd.

Amro is een van de oprichters van Youth Against Settlements, een collectief van bewoners die zich geweldloos verzetten tegen de Israëlische bezetting. Hebron is de enige Palestijnse stad in bezet gebied – Oost-Jeruzalem buiten beschouwing gelaten – waar Israëlische kolonisten tussen de Palestijnse bevolking in de stad leven. De wijk wordt permanent bewaakt door Israëlische militairen en is beperkt toegankelijk voor Palestijnen. Amro en zijn medestanders registreren mensenrechtenschendingen door Israëlische soldaten en kolonisten en organiseren regelmatig demonstraties. De rechtszaak tegen de activist loopt al sinds 2016.

„Het rechtssysteem wordt gebruikt om een mensenrechtenverdediger de mond te snoeren”, aldus Amro’s advocate Gaby Lasky woensdag na afloop van de zitting.

99 procent veroordeeld

In de bezette Palestijnse gebieden geldt voor Palestijnse inwoners een militair rechtssysteem, terwijl Israëlische kolonisten volgens het Israëlische civiele recht worden berecht. Bij de militaire rechtbanken wordt 99 procent van de aangeklaagden veroordeeld. Amro zei te vrezen dat de uitspraak een precedent schept om meer mensenrechtenverdedigers te vervolgen. De strafmaat moet nog worden bepaald. Bij de zitting waren Europese, Canadese en Amerikaanse diplomaten aanwezig.

Ook de Palestijnse Autoriteit vervolgt Amro om zijn activisme. Hij werd in 2017 gearresteerd nadat hij kritische berichten op sociale media had geplaatst over onder meer over het hoofd van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas. De volgende zitting in die zaak is op 20 januari.