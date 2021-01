Hongkong arresteert in een klap ruim vijftig oppositieleden

Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op de verkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia, wordt in Hongkong vrijwel de gehele democratische oppositie in één klap weggevaagd. Ruim vijftig oppositieleden zijn opgepakt op verdenking van subversie. Daar staat maximaal levenslang op onder de nieuwe Nationale Veiligheidswet van Hongkong.

De concrete misdaad van de arrestanten is het organiseren van een online peiling in juli 2019. Die ging over de vraag wie pro-democratische kiezers wilden als kandidaat bij de komende parlementsverkiezingen. Aan de peiling namen volgens de organisatoren zo’n 610.000 mensen deel.

De parlementsverkiezingen, oorspronkelijk gepland voor september 2020, werden later uitgesteld. Formeel gebeurde dat omdat het risico op besmetting met Covid-19 te groot zou zijn, in feite was het om te voorkomen dat de pro-democraten hun doorslaande succes bij de districtsverkiezingen van november 2019 zouden herhalen.

Toen wonnen zij in 17 van de 18 districten van Hongkong. De districtsraden hebben nauwelijks zeggenschap over de grotere politieke vraagstukken in Hongkong, maar de overwinning was een grote blamage voor de pro-Beijinggezinde partijen die vrijwel al hun zetels verloren. Daarmee werd het moeilijk vol te houden dat het niet-demonstrerende deel van de bevolking van Hongkong in stilte op de hand zou zijn van de pro-Beijinggezinde partijen.

De pro-democraten kunnen hun verkiezingssucces niet meer herhalen, al vooropgesteld dat de verkiezingen die nu gepland staan voor september 2021 inderdaad doorgaan. De pro-democraten worden aangeklaagd voor subversie, een breed en vaag omschreven misdaad in de nieuwe Veiligheidswet met levenslang als maximumstraf.

Inval bij activist Joshua Wong

De politie is ook binnengevallen in het huis van activist Joshua Wong, die uit deze peiling naar voren kwam als een van de favoriete kandidaten. Dat meldt het twitteraccount van Wong, die momenteel zelf in de gevangenis zit vanwege zijn rol in het organiseren van ,,illegale bijeenkomsten.

Onder de gearresteerden bevindt zich ook hoogleraar Benny Tai Yiu-ting Stap voor stap weet China het vrije Hongkong te knevelen, de man die een strategie bedacht om met meer dan 35 zetels een meerderheid voor de democratische oppositie in het parlement te bemachtigen.

Hij was medeorganisator van de online peiling in juli 2020 en stond ook aan het begin van de zogeheten Paraplurevolte in 2014, een pro-democratische beweging die eiste dat de bevolking van Hongkong zijn eigen hoogste leider zou mogen kiezen.

Volgens Beijing was de „voorverkiezing” van pro-democratische kandidaten in juli 2020 illegaal. ,,Het doel van de organisator Benny Tai en van de oppositie is om de macht in Hongkong te grijpen en een Hongkongse versie van een ,kleurenrevolutie’ te veroorzaken.” Dat zei een woordvoerder van het Hongkong Liaison Office in Hongkong kort na afloop van de online peiling. Het Liaison office is de vertegenwoordiging van de Volksrepubliek China in Hongkong.

Een kleurenrevolutie is dé grootste angst van de regering in Beijing. China grijpt daarom steeds harder in om wat Beijing ziet als de wortels van zo’n revolutie in de toekomst nu met wortel en tak uit te trekken. Daarmee wil Beijing vooral voorkomen dat zo’n kleurenrevolutie ooit overslaat naar het vasteland van China, en zo de huidige communistische regering ten val brengt.