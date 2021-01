Grote Duitse bedrijven moeten minstens één vrouw hebben in directie

In Duitsland moet elk groot bedrijf straks minstens één vrouw in de directie hebben. Het Duitse kabinet heeft woensdagmiddag een wetsvoorstel goedgekeurd dat regelt dat elk beursgenoteerd bedrijf met meer dan tweeduizend medewerkers minstens één vrouw (en minstens één man) moet zetelen. Dat melden Duitse media. Het wetsvoorstel moet nog in de Bondsdag besproken worden.

De regel gaat gelden voor zo’n zeventig bedrijven. Dertig daarvan hebben op dit moment geen enkele vrouw in hun directie. De regering komt ook met regels voor de negentig bedrijven waar zij een meerderheidsaandeel in heeft, zoals het nationale spoorwegbedrijf Deutsche Bahn. Deze moeten voortaan minstens één vrouw in hun management hebben (als dat uit meer dan twee personen bestaat). Ook moeten semistaatsbedrijven met een uitgebreide motivatie komen als ze van plan zijn een raad van bestuur of een raad van commissarissen te creëren zonder vrouwen. Hetzelfde geldt voor de twee hoogste managementlagen onder de raad van bestuur. Het is niet meteen duidelijk wat de consequenties zijn voor bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Minister Franziska Giffey van Gezinszaken, waar ook vrouwenzaken onder vallen, zegt dat deze wet een „mijlpaal is voor vrouwen in leiderschapsrollen” en dat „gekwalificeerde vrouwen het economische leven verrijken”. Minister van Justitie Christine Lambrecht voegt toe dat vrouwen een „positief charisma” hebben en als rolmodel kunnen dienen. De vicekanselier Olaf Scholz zegt dat „de tijd voor vrijwillige maatregelen eindelijk voorbij is”.

