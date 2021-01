Golfstaten leggen pijnlijk conflict met Qatar bij

Het was een graat die al ruim drie jaar in de keel van de leiders van de Golfstaten stak: het pijnlijke conflict tussen Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte aan de ene kant en het kleine maar steenrijke Qatar anderzijds. Dinsdag legden ze eindelijk hun geschil bij met een akkoord „over solidariteit en stabiliteit” op de jaarlijkse top van de Raad van Golfstaten.

Demonstratief omhelsde de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MbS) de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad al-Thani, dinsdag bij diens aankomst in de historische Saoedische plaats Al Ula, beiden voorzien van mondkapjes. Daags tevoren had het bemiddelende Koeweit al bekendgemaakt dat Saoedi-Arabië de grens met Qatar weer zou openen en het luchtruim voor vluchten van en naar het emiraat zou openstellen.

Zo lijkt er een einde gekomen aan een conflict dat in juni 2017 begon en beide kanten grote schade heeft berokkend. Bij zijn openingsrede in Al Ula jubelde MbS dat het akkoord „de eenheid en stabiliteit van de Golf, de Arabische en de islamitische wereld bevestigt”.

Eigengereide optreden

Abrupt verbraken Saoedi-Arabië, de Emiraten, Bahrein en ook Egypte in 2017 alle banden met Qatar. Ze ergerden zich aan het eigengereide optreden van het emiraat. Ze eisten dat Qatar zijn banden zou verbreken met de vooral door de Emiraten en Egypte gehate Moslimbroederschap, door hen als terroristen beschouwd. Het moest de in het Midden-Oosten geliefde en vaak kritische zender Al Jazeera opdoeken en zijn goede relatie met Iran, waarmee het een lucratief gasveld exploiteert, verbreken.

Van de ene op de andere dag werden de Qatarezen afgesneden van allerlei aanvoerlijnen voor voedsel en konden ze niet meer bij familieleden in de buurlanden op bezoek. De Saoediërs overwogen in 2018 serieus een kanaal te graven om Qatar tot een eiland te reduceren.

De drijvende krachten achter deze poging Qatar op de knieën te dwingen waren MbS en zijn Emiraatse evenknie Mohammed bin Zayed. Maar tot hun verbazing zette Qatar zich schrap. Het nietige landje, dat maar 2,7 miljoen inwoners telt, van wie slechts een zevende deel uit inheemse Qatarezen bestaat, wist mede dankzij zijn immense rijkdom het hoofd boven water te houden. Het moest producten van grotere afstanden importeren en flink omvliegen. Het kostte zo’n 43 miljard dollar, maar Qatar bleef fier overeind.

Tot hun schrik zagen MbS en Mohammed bin Zayed bovendien dat Qatar juist nauwere betrekkingen aanknoopte met Iran en Turkije, landen die ze als een steunpilaar van de Moslimbroederschap beschouwen. Iran en Turkije boden Qatar materiële hulp. Het conflict onderstreepte ook de verdeeldheid binnen de Golfstaten over de opstelling jegens Iran. Dat laatste was weer een doorn in het oog van de net aangetreden Amerikaanse regering van president Trump.

Na verloop van tijd poogde zijn regering te bemiddelen. Wegens Iran maar ook omdat de VS zelf grote belangen aan beide kanten hebben. In Qatar is een enorme luchtmachtbasis van de Amerikanen gevestigd, in Bahrein een belangrijk steunpunt voor de marine.

Dankzij Koeweit en Trumps schoonzoon en adviseur Jared Kushner kwam er de laatste weken schot in. Kushner was dinsdag eregast in Al Ula. Analisten zien de verzoening zowel als een gebaar van goede wil richting de vertrekkende regering -Trump als tegenover de aanstaande regering van Joe Biden. Voor Kushner is het een mooi slotstuk van een reeks recente diplomatieke successen. Mede dankzij zijn inspanningen bleken de Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko bereid Israël te erkennen en economische banden aan te knopen.

Hoe definitief de verzoening van Al Ula is, blijft onzeker. Het akkoord is nog niet openbaar. Aanwijzingen dat Qatar grote concessies heeft gedaan, zijn er niet: de oude tegenstellingen zijn er nog. Zo steunen de Emiraten en Egypte in Libië een militie die een door Turkije en Qatar gesteunde militie bestrijdt. Ook is onwaarschijnlijk dat Qatar zijn relatie met Iran of takken van de Moslimbroederschap verbreekt. Al Jazeera blijft in de lucht.

MbS pleitte op de top in Al Ula voor een gesloten front van de Golfstaten richting Iran. Doelend op Irans nucleaire programma en zijn ballistische raketten hekelde MbS in Al Ula ook Irans „subversieve en destructieve plannen” die de internationale gemeenschap nopen tot „serieuze actie”. Voor de emir van Qatar was dit even slikken. Maar een troost voor hem is dat ook landen als Koeweit en Oman niet zo tegen Iran zijn gekant als Saoedi-Arabië.

Mensenrechtenactivisten hebben opgeroepen tot een boycot van de Dakar-autorally die door Saoedi-Arabië voert, meldt The Guardian. Tot hun woede passeren de deelnemende coureurs, onder wie twaalf vrouwen, deze week op enkele honderden meters de gevangenis waar de Saoedische activiste Lajoun al-Hathloul vastzit. Uitgerekend zij voerde jarenlang campagne voor het recht van vrouwen om auto te rijden in het koninkrijk. Dat werd in 2018 toegekend, maar kort daarvoor waren zij en enkele collega-activisten opgepakt. Vorige maand werd al-Hathloul tot ruim vijf jaar cel veroordeeld, omdat ze met de buitenlandse pers en diplomaten sprak en haar mening op internet gaf. Saoedi-Arabië poogt met het organiseren van sportevenementen als de Dakar-rally zijn imago te verbeteren.

