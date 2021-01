Gemeente Amsterdam schikt met ontslagen ambtenaar Ait-Taleb

De gemeente Amsterdam heeft een schikking getroffen met de onterecht ontslagen radicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb. Dat meldt burgemeester Femke Halsema woensdagavond in een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad. Ait-Talebs strafontslag wordt ingetrokken en er is een financiële compensatie afgesproken waarvan de hoogte niet wordt bekendgemaakt.

Ait-Taleb werd in 2017 met strafontslag gestuurd door de gemeente, die haar beschuldigde van fraude, corruptie, omkoping en valsheid in geschrifte. Maar na een strafonderzoek bleef van die beschuldigingen niets over: in juli vorig jaar sprak de rechtbank Ait-Taleb vrij van alle verdenkingen. Sindsdien waren beide partijen in onderhandeling over een schikking.

Als hoofd van de afdeling radicalisering en polarisatie van de gemeente gaf Ait-Taleb leiding aan een geheime ‘grijze campagne’ die radicalisering onder islamitische jongeren moest tegengaan door middel van vlogs. De campagne, rechtstreeks aangestuurd door de later overleden burgemeester Eberhard van der Laan, werd uiteindelijk gestaakt: de filmpjes werden nooit online gezet. Onduidelijke facturen die werden ingediend voor de campagne leidden tot verdenkingen van corruptie en valsheid in geschrifte aan het adres van Ait-Taleb – en haar ontslag. De zaak kreeg bijzonder veel aandacht in de media.

Halsema „betreurt” ophef

In een gezamenlijke verklaring zegt burgemeester Halsema te „betreuren” dat de grote publieke aandacht voor de zaak Ait-Taleb „hard heeft getroffen”. Haar strafontslag, dat eerder wel door een andere rechter werd goedgekeurd, wordt nu ingetrokken. De gemeente Amsterdam zal zich er verder voor „inzetten” dat Ait-Taleb zich „opnieuw maatschappelijk dienstbaar zal kunnen maken”, zo staat in de verklaring. Ook willen de gemeente en Ait-Taleb samen „lering” trekken uit de affaire.

Eind vorig jaar berichtte NRC dat tientallen Marokkaans-Nederlandse medewerkers van de gemeente zich niet meer veilig voelen op hun werk door de manier waarop Ait-Taleb is aangepakt. Ook bleek het OM haar volledige strafdossier te hebben gedeeld met de gemeente Amsterdam, wat geldt als zeer ongebruikelijk.