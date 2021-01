Emily Molnar van NDT: ‘Ik wil nieuwe stemmen binnenhalen’

Swish-swish-swish. De komst van Emily Molnar (46) naar de lege kantoortuin van het laatste restje Lucent Danstheater dient zich aan met het typische geluid van een polyester zweetbroek, standaard onderdeel van de dansersuitrusting. Ze heeft ook het voorkomen van een danseres, één van hedendaagse snit: lang, doelbewust, kort kapsel, open blik. Een stevige handdruk is niet mogelijk, maar valt er makkelijk bij te denken. Aan haar vloeiende manier van formuleren is te merken dat ze tien jaar ervaring op zak heeft als artistiek leidster van Ballet BC in Vancouver.

In Den Haag zwaait zij sinds augustus 2020 de scepter. Een lastiger start is nauwelijks denkbaar, met een gezelschap dat door de coronacrisis voortdurend in afwachting is of het mag optreden, maar tegelijkertijd moet worden beziggehouden. Bovendien met een theatercomplex in aanbouw (Amare) dat NDT hopelijk later dit jaar met een aantal medebewoners zal betrekken. Maar, zegt Molnar opgewekt, misschien is het haar „traject” als directeur. Ballet BC, waar zij ook heeft gedanst, bevond zich in financieel zwaar weer toen zij als leidster aantrad. Ze heeft een bloeiend gezelschap kunnen overdragen – aan voormalig NDT-danser en -choreograaf Medhi Walerski, die volgens velen de gedoodverfde kandidaat was voor de opvolging van Molnars voorganger Paul Lightfoot.

Traject of niet, hoe is het om te beginnen in een dergelijke verantwoordelijke functie, tijdens een crisis, in een vreemd land, bij een gezelschap met een rijke geschiedenis?

„Gewoon is anders, maar het is ook de perfecte tijd om vragen te stellen. Dat vind ik fijn: vragen stellen, bouwen. Mensen bij elkaar brengen en kunst maken. Ik zit in de business van menselijk potentieel, met dans als vehikel.”

Door Covid is ze in de unieke gelegenheid zaken te heroverwegen en eerder dan voorzien veranderingen door te voeren. Niet per se om alles weg te gooien, verzekert ze. „Om juist te kijken waar we ons bevinden en waar we naartoe willen. Wat betekent het om een grote organisatie voor scheppende kunst te zijn, hoe flexibel willen we worden, welk model kan dat ondersteunen?”

Veel van die vragen zijn dezelfde als waarvoor Paul Lightfoot zich in 2011 zag geplaatst, en voor hem James Vincent. Eigenlijk al sinds het vertrek van Jirí Kylián in 2000 zoekt NDT naar een nieuwe koers, om behalve excellent dansgezelschap ook weer voortrekker van artistieke innovatie te worden. Het repertoire van veel buitenlandse gezelschappen oogt als een kopie van dat van NDT; iedereen vist in dezelfde vijver.

Er is dus visie nodig. Lightfoot, die als huischoreograaf in partnerschap met Sol León een groot deel van het seizoensrepertoire leverde, legde hiervoor eenzelfde huiver aan den dag als Mark Rutte. Molnar denkt juist in grotere beleidslijnen.

U zegt ‘we moeten veranderen’. Wat moet er veranderen?

„Ik wil nieuwe stemmen binnenhalen, geen repertoire dat overhelt naar één maker. Verschillende perspectieven zijn gezond voor ons. We moeten onze gereedschapskist uitbreiden, zoals met de productie van Yoann Bourgeois in december. Die stond niet op het programma maar heb ik, ‘dankzij Covid’, nu al kunnen uitnodigen. Met tekst en circuselementen brengt hij ons iets nieuws. Er is ook al contact gelegd met internationale kunstenaars die in Nederland werken; Dunja Jocic en Redo [Redouan Aitchitt, red.] bijvoorbeeld. Zulke mensen kunnen ons choreografisch denken stilistisch verruimen en vernieuwen.”

Mensen bevragen hun relatie met het lichaam, in reactie op de dissociatie die technologie veroorzaakt

Veel choreografen, onder wie de Britse superster Akram Khan, zien het niet zitten om in een paar weken een choreografie van een half uur te moeten produceren, een van de condities bij NDT. Zij willen meer tijd voor onderzoek en ontwikkeling.

„Als wij een belangrijk internationaal creatief platform willen blijven, moeten we onze tijd creatief benutten. Zeker als we verbindingen met nieuwe choreografen aangaan die interdisciplinair werken. Soms zullen we onder andere condities moeten werken, met als mogelijk gevolg dat we in een seizoen een programma minder kunnen uitbrengen, om meer tijd over te houden voor het creatieve proces. Naast de reguliere activiteiten komt de focus te liggen op research en (talent)ontwikkeling. In augustus organiseerden we een Shared Platform, waarin Nederlandse kunstenaars een maand samenwerkten met onze dansers. Tijdens het nieuwe Open Space ligt de nadruk op onderzoek. Beide projecten zijn onderdeel van NDT Lab, waarmee we ons steviger willen verbinden met de danscommunity. Resultaten hoeven niet per se geschikt te zijn voor het toneel. Ze kunnen ook dienen als researchmateriaal, aanknopingspunt om het gesprek over dans te voeren.”

Ook het gesprek met een groter, nieuw publiek? Een veelgehoord verwijt aan NDT is dat het in zichzelf gekeerd is. Er is een goed educatieprogramma, maar de meeste Nederlanders hebben geen idéé wat dat wereldberoemde NDT doet. Anders dan vertegenwoordigers van Het Nationale Ballet schuift bijvoorbeeld nooit iemand van NDT aan bij talkshowtafels, waar het grote publiek kan worden bereikt. Ook Lightfoot zat er nooit, al spreekt hij goed Nederlands.

„Nederlands leren staat zeker op mijn planning.” Lachend: „Mijn partner is kind van Nederlandse immigranten, hij is vertrouwd met de klanken. Misschien helpt dat. We kunnen er niet meer zomaar van uitgaan dat het publiek wel zal komen, dus de deuren moeten open en wij moeten actiever naar buiten treden, zeker binnen de Haagse gemeenschap. Ik wil sowieso mensen aan het dansen krijgen, of ze nu naar NDT komen of niet. Met choreograaf Michael Schumacher wil ik improvisatie als structureel onderdeel van de training invoeren en met verrassingsoptredens in stations, galerieën en dergelijke zichtbaar worden buiten het theater. Social seating [gereduceerde ticketprijzen voor groepen die uit zichzelf niet snel naar het theater gaan, red.] is een manier om een groter en diverser publiek te bereiken.”

Emily Molnar: „Het is een opwindende tijd voor ons, met het nieuwe gebouw en de digitale mogelijkheden om ons werk een langer leven te geven, voor een groter, internationaal publiek.” Foto Andreas Terlaak

En in concreto? Wat kan het publiek merken aan de programmering, welke nieuwe choreografen heeft u op het oog?

„De meeste mensen denken ‘wie, wie, wie’? Maar ik wil groter denken. Het gaat ook om hoe we praten over dans, hoe kunnen we de danskunst verder brengen. We moeten zo flexibel zijn dat we tegen alles ‘ja’ kunnen zeggen. Het is nu dus eerst ‘hoe, hoe, hoe’. In elk geval zal er meer nadruk komen op samenwerking en partnerschappen, buiten en binnen Nederland, bijvoorbeeld met een collega-gezelschap in Göteborg of het duettenconcours RIDCC in Rotterdam. Met onze partners binnen Amare zal de relatie met het Holland Dance Festival worden vernieuwd, met Korzo werken we al intensief samen. Onze mooie, nieuwe zwarte doos kan dienen als platform voor midcareers, ook van buiten NDT. Dat gezegd hebbende; ik vind het óók belangrijk om werk van Jirí Kylián en William Forsythe te brengen.”

Denkt u ook na over een ander type voorstellingen, grootschalig en avondvullend bijvoorbeeld? Veel hedendaagse choreografen zijn niet geïnteresseerd in de dwingende vorm van de triple-bill.

„Die mogelijkheden hebben we, maar ik wil ons niet vastpinnen op één avondvullend programma per seizoen. Ik wil cureren op basis van wat het idee nodig heeft. Als curator kunnen we onze platforms uitbreiden om een breed scala aan grote, kleine en site specific werken te tonen.”

Hoe ziet u de toekomst tegemoet?

„Het is een opwindende tijd voor ons, met het nieuwe gebouw en de digitale mogelijkheden om ons werk een langer leven te geven, voor een groter, internationaal publiek. Maar ook voor de dans in de wereld biedt deze tijd kansen. Mensen bevragen hun relatie met het lichaam, in reactie op de dissociatie die technologie veroorzaakt. Ook de wetenschap is geïnteresseerd in de connectie tussen lichaam en hoofd, beweging en de hersenen. Wij hebben als danswereld veel kennis te delen. Dat moeten we veel beter uitdragen. Ik denk dat we veel dingen zullen ontdekken die we nu nog niet weten. Het lichaam wordt door velen niet begrepen en dans wordt vaak als abstracter ervaren dan hij is, waardoor de waardering ophoudt bij de atletische kwaliteiten. Dat kan, maar er is zoveel meer. In dans komt van alles samen, fysiek, emotioneel, intellectueel. Zodra je een mens op het toneel zet, is het al niet meer abstract. Een danser spreekt met zijn lichaam. Dans is een conversatie.”

CV Emily Molnar 1973 Geboren in Regina, Canada 1983-1990 National Ballet School of Canada 1990-1994 National Ballet of Canada 1994-1998 Solist Frankfurt Ballet onder William Forsythe 1998-2004 Principal dancer Ballet BC Vancouver 2004-2009 Freelance choreograaf 2009-2020 Artistiek directeur en choreograaf Ballet BC 2014-2020 Artistiek directeur dans Banff Center for the Arts 2016 Benoemd tot lid van de Order of Canada, een van de hoogste onderscheidingen van het land 2020- Artistiek directeur Nederlands Dans Theater.