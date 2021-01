Eigenbelang gaat voor

Bij het vaccineren is het grote voordringen begonnen. Niet verbazingwekkend, want voordringers zijn van alle tijden, soorten en maten. In een filosofische opwelling zou je zelfs het hele leven één groot voordringen kunnen noemen, maar laat ik me gemakshalve beperken tot de vaccinaties.

In Polen is grote ruzie ontstaan doordat sterren en politici voordrongen. Europarlementariër Leszek Miller, voormalig premier, liet zich met andere prominente figuren al inenten in een ziekenhuis in Warschau. Premier Morawiecki sprak er schande van.

In Nederland werd het ook onrustig, nadat de medewerkers in de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg voorrang kregen. Eerst drongen Diederik Gommers en Ernst Kuipers voor namens het ziekenhuispersoneel, maar zij hadden goede argumenten waar iedereen vrede mee kon hebben. Ook de huisartsen meldden zich en kregen hun zin; wie zou het zijn huisarts misgunnen? Maar nu beginnen andere beroepsgroepen zich te roeren. De politieagenten, boa’s en leraren willen ook een versnelde prik. Het gaat om vitale beroepen van fysieke aard met extra risico op besmetting, vinden hun bonden.

Wie volgt? De beroepsvoetballers maken een goede kans. Ze hebben een vitaal, fysiek beroep waarin ze elkaar graag half dood schoppen. Bovendien lopen ze veel risico op besmettingen door al die hartstochtelijke omhelzingen na elk gescoord doelpunt.

En wat te denken van bouwvakkers, stratenmakers, vuilnismannen, taxichauffeurs, maaltijd- en postbezorgers? Allemaal uiterst vitale en fysieke beroepen waarin besmetting dreigt.

Zelfs de sekswerkers komen in aanmerking voor een voorkeursbehandeling. Hun lichaam is hun beroep en ze voorzien, net als al die artsen, in een grote maatschappelijke behoefte – dus prikken maar, en snel.

Nu we toch allemaal bezig zijn met ons eigenbelang, wil ik ook graag een lans breken voor mijn eigen beroepsgroep: de columnisten. Wie urenlang op een harde, instabiele bureaustoel met vermoeide ogen naar een beeldscherm moet turen en gemakkelijk besmet kan worden door te pas en te onpas binnenstormende familieleden (ik noem geen namen), die mag zich de beoefenaar noemen van een fysiek beroep. Een vitaal beroep ook? Dat is de vraag. Je hebt vitale en minder vitale columnisten, de lezer mag het onderscheid maken. Misschien deelt die lezer de columnisten liever in bij de mensen met een geestelijke beperking – geen bezwaar, want die krijgen óók voorrang in het prikbeleid.

Uit een leerzame infographic in NRC begreep ik dat ik als „thuiswonende in de groep van 60 tot 75 jaar’’ op zijn vroegst pas eind maart aan de beurt ben. Tel uit je vaccin. Het lijkt me reden genoeg om via deze column voor te dringen, ook al heb ik diep medelijden met de jongere mensen (18 tot 60 jaar) die misschien wel tot het najaar moeten wachten.

Ik benijd Thierry Baudet. Hij behoort tot degenen die niet hoeft voor te dringen omdat hij niet in het virus gelooft. Slotzin van zijn recente boodschap aan het Nederlandse volk: „We moeten stoppen ons te laten leiden door onterechte angst voor corona, het is tijd om de maatregelen op te heffen en Nederland weer vrij te laten”.

Zal hij nog van zijn ongeloof vallen? En wat doen we dan met hem? Toch maar een prikje? Akkoord, maar wel als állerlaatste in de rij.