‘Dr. Dre in het ziekenhuis met hersenbloeding’

Muziekproducer, rapper en ondernemer Dr. Dre is maandag naar verluidt met een hersenbloeding opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles. De 55-jarige Amerikaan is na een behandeling op de intensivecareafdeling buiten levensgevaar. „Het gaat goed met mij en ik krijg uitstekende zorg van mijn medisch team”, schrijft de wereldberoemde artiest zelf in een bericht op Instagram.

Entertainmentsite TMZ berichtte eerder op woensdag dat Andre Romelle Young, zoals Dre voluit heet, maandag met spoed naar het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zou zijn overgebracht. Hij zou kampen met een aneurysma, een plaatselijke verwijding of uitstulping van een bloedvat in de hersenen. Young zou stabiel en bij kennis zijn geweest, maar met spoed enkele medische testen hebben moeten ondergaan. In de post op Instagram bedankt de artiest zijn verzorgers en laat hij weten dat hij „binnenkort” wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

Dr. Dre, werd in 1965 geboren in Compton, een voorstad van Los Angeles. Hij brak in de jaren tachtig door als rapper van hiphopgroep N.W.A. en richtte vervolgens zelf het raplabel Death Row Records op. Young stortte zich al vroeg in zijn carrière op het produceren van hiphopmuziek voor andere artiesten. Bekende voorbeelden zijn Eminem, 50 Cent en Kendrick Lamar. In 2006 richtte Young het bedrijf Beats Electronics op, een maker van koptelefoons en andere audioapparatuur. Zakenblad Forbes schatte zijn vermogen twee jaar geleden op 800 miljoen dollar.