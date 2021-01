Tussen het wassen door zien we de deuken in de mannen zelf

Als Tim je aankijkt, opent zijn gezicht zich als een zonnebloem. Zijn blik is onweerstaanbaar en daar plukt Matz Carwash te Deventer dagelijks de vruchten van. Tim hoeft zijn klanten maar aan te kijken of ze bestellen een VIP – de behandeling waarbij hun wagen niet alleen van buiten wordt schoongemaakt, maar ook van binnen gepoetst: „We maken uw raam schoon, uw dorpeltje, uw dashboardje en als laatste kunt u een carparfum uitkiezen, dat uw auto weer wat frisser ruikt.”

Tim is een van de helden van De wasstraat, de liefhebbende documentaireserie van Martijn Heijne die Human deze week dagelijks uitzendt. In de wasstraat werken mannen met, zoals dat ambtelijk heet, „afstand tot de arbeidsmarkt”. Die kan veroorzaakt zijn doordat ze kort in Nederland zijn, door een handicap, door ziekte, verslaving, schulden of pech. Bedrijfsleider Martin Kniest– vader beroepsmilitair, moeder verpleeghuismedewerker – is zelf ook een tijd zoekende geweest in het leven. Sinds zes jaar leidt hij de wasstraat, een plek „waar alleen motivatie een voorwaarde is om te kunnen werken”. Ondernemerschap en zorg gaan er naadloos in elkaar over.

Liefdevol leggen de mannen en jongens uit wat het beste wasresultaat geeft, hoe sommige klanten hun auto niet zelf naar binnen durven rijden, hoe het segment van het droogborstelportaal weer mooi schoon is geworden.

Tussendoor wordt ons een blik gegund op de deuken en krassen die ze zelf hebben opgelopen. Zonder haast en zonder schroom vertelt Tim (29) zijn levensverhaal. Het gaat over de scheiding van zijn ouders, die spullen naar elkaar gooiden. Daarna was er een stiefvader die hem bij de keel greep en sloeg met de stofzuigerbuis. Dus ging hij bij zijn vader wonen, maar die gaf hem klappen als hij dronken was. Na een korte stilte: „Dat was elke dag.”

Tim vluchtte en leidde „een soort van straatleven”. Hij vertelt met oog voor detail, alsof hij een auto poetst zonder een vlekje te missen. „Ik ging naar speeltuinjes toe om daar een slaapplek te zoeken. Hutje zoeken, kleine plekjes. Ik gebruikte mijn kleding als hoofdkussen. En ook als dekbed.” Tim krabbelde op, maar belandde in een nieuwe crisis toen zijn moeder stierf. „Toen heb ik enkele zelfmoordpogingen gehad. Ik wilde niet meer leven.” En dat wordt allemaal verteld met die grote bruine ogen. „Ik ben nooit trots op mezelf geweest. Dat ken ik niet.” Beeldschoon is de scène waarin Tim, veilig thuis bij zijn vriendin, zachtjes meezingt als zij Trots op jou van Wesly Bronkhorst voor hem heeft opgezet.

Dat is alleen Tim nog maar. De wasstraat is een prachtige reeks over schitterende mensen. Er is ook Vincent, wiens moeder op haar sterfbed zei: „Ik heb wel van je gehouden, hoor.” Maar waarom had ze dat in die 32 jaar daarvóór nou nooit gezegd? En Patrick, die vertelt over het moment waarop zijn ex-vrouw hem niet meer zag zitten: „Dan valt het oog op iets anders. Haar beslissing, mijn verdriet.” Of de 21-jarige Maurice die al zijn hele leven hoort dat hij een beperking heeft. „Wij denken in omwegen, we doen het in een soort doolhof,” zegt een collega. Intussen schudt Maurice zomaar een fraaie leefregel uit zijn mouw: „Ik heb respect voor iedereen. Maar je mag wel mensen stiekem apart vinden.”

Terwijl andere zenders elkaar opstuwen naar steeds luider getetter, brengt De wasstraat iets je huis in waardoor je je weer verzoent met de Nederlandse televisie – en misschien ook wel met Nederland zelf. Kijk deze week elke dag naar deze levens waarin tegenslag even vanzelfsprekend is als hoop en u kunt er het komende jaar weer tegen. Of in elk geval een stukje.