De bestorming van het Capitool in foto’s

Getrokken wapens in het Huis van Afgevaardigden, pepperspray in de gangen van het Capitool, Congresleden die schuilen in hun kantoren. De vergadering van het Congres om de verkiezingszege van aankomend president Joe Biden te bekrachtigen is woensdag verstoord en verhinderd door een bestorming van boze aanhangers van president Donald Trump.