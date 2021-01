Grootste stijging cao-lonen in twaalf jaar ondanks coronacrisis

Werknemers met een collectieve arbeidsovereenkomst hebben hun loon in 2020 ondanks de coronacrisis het hardst zien stijgen in twaalf jaar tijd, meldt het CBS. Bijna driekwart van de cao’s was al afgesloten voordat de eerste lockdown in maart van kracht werd.

De cao-lonen stegen afgelopen jaar met drie procent. In de industrie gingen de lonen met 3,8 procent het hardst omhoog, in de landbouw, bosbouw en visserij het minst. Ook in de ernstig door de coronacrisis in de problemen gekomen horeca was de loonstijging met 3,6 procent vrij fors.