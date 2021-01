‘Symbolisch begin’ van de vaccinatiecampagne Met de eerste vier inentingen op de locatie in Veghel is de Nederlandse vaccinatiecampagne begonnen. De aftrap was ook symbolisch, zei André Rouvoet van de GGD-koepel voorafgaand aan de inenting. Miljoenen zullen de komende maanden volgen. Hij toonde zich optimistisch omdat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de vaccinatiebereidheid groot is - zo’n drie op de vier Nederlanders zouden bereid zijn zich te laten inenten. Medewerkers van verpleeghuizen kunnen zich sinds maandag bij de GGD melden om een afspraak te maken. 60.000 van hen hebben dat al gedaan, zei Rouvoet. Dat is goed voor 30 procent van de capaciteit die de komende weken beschikbaar is. „Dat is fantastisch nieuws”, aldus de directeur van de GGD GHOR. Zorgminister Hugo de Jonge (CDA) sprak van een „waanzinnig moment”. „Eindelijk, na tien maanden in de crisisstand te staan, maken we vandaag een begin met het einde van de crisis”, zei hij. Het zal volgens de minister „nog wel even duren voor we alle ellende achter de rug hebben”, maar nu is volgens hem „op de plek waar de crisis begonnen is in Nederland” een begin gemaakt met het vaccineren.

Sanna Elkadiri kreeg als eerste in Nederland het coronavaccin van Pfizer toegediend. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Eerste vaccinatie van Nederland gezet in Noord-Brabantse Veghel Sanna Elkadiri (39) uit Eindhoven is zojuist als eerste persoon in Nederland gevaccineerd tegen Covid-19. De medewerker van een verpleeghuis in Boxtel kreeg de prik in een hal van een bedrijventerrein in de Noord-Brabantse plaats Veghel. Vervolgens werden ook drie andere Brabantse zorgmedewerkers ingeënt. Vanaf 14.00 uur begint een aantal ziekenhuizen eveneens met het inenten van hun personeel. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) was aanwezig bij de aftrap van de vaccinatiecampagne. Hij sprak van een „waanzinnig moment”. Ook een aantal andere prominente personen liet zich zien, onder wie programmadirecteur van het Covid-vaccinatieprogramma Jaap van Delden, Marc Kaptein van vaccinontwikkelaar Pfizer en voorzitter van de GGD-koepel André Rouvoet. Die laatste benadrukte dat het bijzonder is dat juist in Brabant, waar het virus voor het eerst werd vastgesteld, ook begonnen wordt met vaccineren. Volgens hem zijn de GGD’s en andere betrokken partijen klaar om iedereen in te enten. Directeur Thérèse Claassen van GGD-regio Hart voor Brabant noemde het gisteren ook al symbolisch dat de eerste prikken in Noord-Brabant gezet worden. Tegen het Brabants Dagblad zegt zij: „in het lijstje met de tien zwaarst getroffen gemeenten tijdens de eerste golf stonden er zeven uit onze regio. Het is heel mooi om juist op deze plek het begin van een oplossing te bieden. Het licht aan het eind van de tunnel maakt de cirkel rond.”

De coronavaccins worden afgeleverd in Veghel. Foto Rob Engelaar/ANP