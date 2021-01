‘We hadden het geluk dat het ontwerp om vaccins te monitoren er al lag’

De meeste mensen die zich vanaf woensdag laten vaccineren tegen Covid-19 zullen zien dat de prikplek rood wordt, wat opzwelt en een beetje pijn doet, terwijl sommigen lichte koorts en hoofdpijn kunnen krijgen. Dat gaat snel weer over, leert de studie waarmee het vaccin van Pfizer/BioNTech als eerste is goedgekeurd. „Het vaccin is effectief en veilig”, benadrukt Miriam Sturkenboom, hoogleraar observationele data-analyse van het UMC Utrecht.

In (zeer) zeldzame gevallen kunnen wel andere bijwerkingen optreden. Om daarop zicht te krijgen moeten geneesmiddelen ook na toelating in de praktijk worden gevolgd. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft voor de coronavaccins een omvangrijk volgsysteem laten bouwen door onder meer de Universiteit Utrecht, het RIVM en het LAREB, het centrum dat bijwerkingen registreert.

„Het monitoringsysteem bestaat uit drie onderdelen”, zegt Sturkenboom, die de opbouw heeft gecoördineerd. „Allereerst kan iedereen zelf spontaan een bijwerking melden bij het LAREB, zoals al gebruikelijk is bij alle geneesmiddelen. Daarnaast kan je je bij de vaccinatie vanaf februari ook aanmelden voor een panel van mensen, die regelmatig via een speciale app worden gevraagd om te rapporteren over hun gezondheid.” Daarmee zullen tienduizenden personen worden gevolgd. „Tot slot analyseren we ook geanomiseerde data uit bestaande databases van Europese zorgsystemen.” Daarmee worden het komende jaar ten minste 25 miljoen Europeanen gevolgd. „,En kunnen we nieuwe signalen, ook voor de meer zeldzame bijwerkingen, snel uitzoeken”, zegt Sturkenboom. „Opschaling naar honderd miljoen mensen is mogelijk als het nodig is.”

Ook leveren fabrikanten elke maand een rapport in bij het EMA over de bijwerkingen, in plaats van elk half jaar zoals gebruikelijk. Als ernstige bijwerkingen in beeld komen, kan het EMA samen met de EU-lidstaten maatregelen nemen. Zo vertoonden bij de eerste vaccinaties in de VS en het VK enkele personen een heftige allergische reactie. Daarop bepaalde het EMA dat iedereen na de vaccinatie een kwartiertje moet blijven zitten om zeker te zijn dat die reactie uitblijft.

22.000 proefpersonen

Dergelijke zeldzame bijwerkingen komen doorgaans niet aan het licht bij het onderzoek-voor-de-toelating, omdat daarvoor weinig mensen meedoen. Het Pfizer-vaccinonderzoek was wel grootschalig, met 22.000 proefpersonen die het vaccin kregen en nog eens zo’n aantal dat een nep-vaccin ontving. Toch vind je zelfs in zo’n grote groep geen bijwerking die voorkomt bij een tot vijf op de honderdduizend personen. Met het onderzoek-na-de-toelating vind je die bijwerkingen wel, omdat daarbij uiteindelijk miljoenen mensen worden gevaccineerd.

Een andere beperking van het onderzoek-voor-de-toelating is dat de deelnemers behoorlijk gezond zijn, zonder te veel kwalen. „Dat doe je omdat je bij hen de werking van een vaccin het makkelijkst kunt zien”, zegt Sturkenboom. Daardoor weet je alleen niet goed hoe effectief en veilig een middel precies is voor bijvoorbeeld ouderen met diabetes of jongeren met astma. „Dat gaan we nu allemaal zien met ons monitoringsysteem.”

De bouw van het monitoringsysteem is zeer ingewikkeld en tijdrovend geweest. Zo zijn de veertig voor Covid meest relevante ziekten in de EU gedetailleerd in kaart gebracht en zijn de spelregels (protocollen) voor de verschillende types onderzoek opgesteld. Sturkenboom: „Het geluk was dat het ontwerp al was gemaakt en getest na de Mexicaanse griep-pandemie in 2009, en dat de Europese samenwerking al was gerealiseerd. Daardoor konden we in de afgelopen zes maanden veel bereiken.”

Wel zorgt de registratie van de Covid-19-vaccinaties in de verschillende landen voor hoofdbrekens, zegt Sturkenboom: „De onzekerheid is of er overal goed wordt geregistreerd wie nu welk vaccin krijgt. Dat is essentieel voor het goed kunnen uitzoeken van bijwerkingen in alle stadia.”

Andere vaccins

Het Pfizer-vaccin wordt binnenkort gevolgd door andere vaccins, waarvan de meeste twee keer moeten worden gegeven. Sturkenboom: „Er wordt nu in het VK gesproken over een verlenging van de periode tussen de vaccins, en over de mogelijkheid om na het eerste vaccin van Pfizer bijvoorbeeld het Oxford-vaccin als tweede te geven. Wat de impact is van dergelijke schema’s kunnen we in principe goed bestuderen met ons systeem. Tenminste als heel precies wordt geregistreerd welke persoon op welk moment welk vaccin heeft gekregen, uit welk flesje.”

Lees hier over het nut van scancode op de vaccinflesjes

Daaraan lijkt het nog te schorten. Uit het VK komen berichten dat de registratie daar niet altijd nauwkeurig verloopt. In Nederland is al geklaagd dat op de flesjes van Pfizer geen scancode staat. „Zo’n code is heel erg handig, omdat je precies kan zien welke patiënten uit welk flesje zijn gevaccineerd en waar dat flesje precies vandaan komt”, zegt Sturkenboom. „In Nederland wordt hard gewerkt aan een oplossing en ik ga ervan uit dat het goed komt.” Ook daarom zou Sturkenboom tegen iedereen willen zeggen: „Grijp de kans om je te laten vaccineren om zo jezelf en je medemens te beschermen.”

