Wat doet Instagram met fotografie?

Verandert Instagram de fotografie, laat het nieuwe beelden ontstaan of zijn de meeste foto’s op het sociale medium slappe aftreksels van traditionele fotografie? Die vraag stelde conservator Nanda van den Berg bij de tentoonstelling Infinite Identities. Photography in the Age of Sharing. Het zijn goeie vragen: Instagram maakt de wereld immers meestal wat mooier dan die in werkelijkheid is. Mensen zijn er net wat minder bleek, pukkels worden weggewerkt met een filter, hartje eronder en iedereen ziet hoe gelukkig de plaatser van de foto is.

Het hoeft niet altijd zo te gaan, dat bleek deze zomer wel toen de Zuid-Afrikaanse fotograaf Roger Ballen, een fanatiek Instagramgebruiker, de strenge lockdown in zijn land op Instagram presenteerde met gevoel voor absurditeit. Elke dag plaatste hij een van zijn bekende, vervreemdende gestileerde foto’s en tekeningen en nummerde ze simpelweg. Op dag 23: ‘Lockdown #23’. Het is een kunstzinnige benadering bij uitstek, maar de meeste fotografen op Infinite Identities blijven dichter bij de wereld, en mikken niet op de tijdloosheid van kunst. Het vervliegende, actuele moment wordt even stilgezet in een foto-reeks. De foto’s voor de Instagram-stories zijn meestal zo weer weg (ze verdwijnen online na 24 uur), maar worden hier aan de muur voor langere tijd vastgelegd.

Foto van Myriam Boulos uit de serie ‘Post explosion, Beirut, Libanon, 2020’ onderdeel van de expositie Infinite Identities in Huis Marseille, Amsterdam. Foto Myriam Boulos

Actualiteit en boodschap

De acht fotografen die te zien zijn in Huis Marseille vond Van den Berg allemaal op Instagram. Ze zijn bepaald niet inwisselbaar, maar er is een gemene deler is: het werk is in de meeste gevallen weinig gestileerd en de foto’s zijn vaak op de actualiteit gericht en hebben een duidelijker boodschap. De Spaanse fotograaf Santi Palacios bijvoorbeeld, hij legde vast hoe vluchtelingen die op de Middellandse Zee dobberden al dan niet worden gered. Het zijn gruwelijke foto’s, waar je langer voor blijft stilstaan dan de luttele seconden die een insta-story je gunt.

Hetzelfde geldt voor het werk van de Libanese fotograaf Myriam Boulos die Beiroet fotografeerde; de foto’s met gevolgen van de enorme explosie in de haven trekken de aandacht, maar ook foto’s van demonstranten maken indruk. Ze plaatste de foto’s op Instagram, niet alleen om haar werk te laten zien, maar ook om de wereld te laten zien wat er gaande is. Vooral de portretten met mensen die nog steeds vol ongeloof de camera in kijken zijn sterk.

Foto van Nick Sethi uit de expositie ‘Infinite Identities’ in Huis Marseille, Amsterdam. Je waant je in een veredelde vakantie-feed. Foto Nick Sethi

Compact verhaal

Of neem Thomas Lohr. Hij legde de gedeeltelijke lockdown vanaf zijn balkon in Parijs vast. Niet zo vervreemdend als de lockdown van Ballen, maar het is wonderlijk hoeveel perspectieven je vanaf één plek kan laten zien. Vooral de foto van iemand die een zebrapad oversteekt met een rode, bolvormige paraplu is geweldig. Je ziet er eigenlijk niks op: ja strepen en een rood bolletje. Samen vormen ze een voortreffelijk beeld van Covid: bescherming zoeken en alleen zijn. Hetzelfde geldt voor de man in het witte pak die op de weg de woorden ‘Attention’ tegemoet loopt. Ze vertellen het verhaal compact: typisch foto’s die het uitstekend doen op Instagram.

Heeft Instagram de fotografie veranderd? Er zijn vooral veel méér foto’s, en daarom neemt het soortelijk gewicht af. Dat merk je als toeschouwer ook: je blijft langer staan voor een levensgrote afdruk dan voor een rijtje snapshots. Sommige van die snelle foto’s laten zich heel goed isoleren. Maar soms worden ook de zwakke plekken van de vorm zichtbaar, zoals in de foto’s (en filmpjes) van Nick Sethi. Een zonder twijfel uiterst sympathieke en betrokken reiziger in India, die echter zo’n clichématig, kleurrijk beeld geeft van het land dat je je in een veredelde vakantie-feed waant. Maar in de beste gevallen, wisselen snelle snapshots zich af met gestileerde beelden die iets laten zien dat boven het plaatje uitstijgt. Een wereldbeeld op socialemediaformaat, dat het waard is te delen met een groter publiek.

Tentoonstelling Infinite Identities. Photography in the Age of Sharing. T/m 28/2 in Huis Marseille, Amsterdam (tijdelijk gesloten). Inl: Huismarseille.nl ●●●●●