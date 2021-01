Volkse koers is niet goed voor de monarchie

Al een tijdje is het koningshuis een steeds terugkerend onderwerp van kritische vragen, negatieve commentaren en venijnige debatten in de Tweede Kamer. Eind vorig jaar kwam er een lelijke duikeling in de populariteit van koning Willem Alexander overheen. Wat zich liet aanzien als een opeenhoping van min of meer kleinere incidenten en ander gedoe – uiteenlopend van duur uitgevallen restauraties van paleizen tot een al dan niet stiekem geregelde compensatie voor vermogensbelasting en een bij nader inzien afgeblazen familievakantie in Griekenland – telde aan het slot van het eerste coronajaar op tot lelijke reputatieschade voor de onaantastbaar gewaande Oranjemonarchie. De glans van Willem-Alexanders koningschap verbleekt.

Jan Schinkelshoek is directeur van een communicatiebureau in Den Haag en oud-lid van de Tweede Kamer (CDA).

Het begon zo verfrissend, vernieuwend. Zo innemend ook. De inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april 2013 in Amsterdam was een droomstart. De vonken spatten er af. Ook dankzij een oogverblindende koningin Máxima. De populariteit van de monarchie schoot omhoog. Vier van de vijf Nederlanders gaf indertijd aan voorstander te zijn van een regeringsvorm, die – hoe je het ook wendt of keert – slecht past bij de Nederlandse hang naar gelijkheid.

Sneller dan verwacht is de wind gedraaid. Aan de populariteitspeilingen was tot voor kort niet zo veel te merken. Maar onderhuids groeit de gemelijkheid. Je proeft het aan de manier waarop over de monarchie gepraat wordt. De toon, met name de ondertoon, is steeds onhebbelijker geworden. En je merkt het ook aan de manier waarop het parlement omgaat met de koning. Elk incident wordt uitvergroot, elk voorval veroorzaakt opgewondenheid, gespeelde ergernis – aangewakkerd door media.

Volgens het boekje

p het eerste gezicht is minder dan ooit aanleiding om zuinig over de monarchie te doen. Koning Willem-Alexander, bijgestaan door koning Máxima, werkt zich – om het onparlementair te zeggen – uit de naad. Hun agenda’s zijn indrukwekkend. Je wordt al moe als je er naar kijkt.

Het koninklijke optreden tijdens de coronacrisis was volgens het boekje. Voorbeeldig. Het koninklijke duo rende het hele land af, was overal te vinden, liet geen gelegenheid voorbij gaan om belangstelling te tonen, troost te bieden, moed in te praten. Ze deden wat ‘we’ van een koning en een koningin verwachten.

Maar het lijkt wel of het uitgewerkt is. Neem Oudejaarsavond: de koning gaat in Den Haag langs bij politie en brandweer en neemt de schade op in het Westeinde ziekenhuis. Maar de beelden wekken meer aandoenlijkheid dan bewondering.

Natuurlijk kan de dip in populariteit een tijdelijke terugslag zijn, een combinatie van min of meer toevallige, ongelukkige factoren. Maar het kan net zijn als met een dijk-bij-een-harde-zuidwester: aanvankelijk oogt het solide, maar als eenmaal een gat is geslagen, gaat het hard. Dat een ongelukkige Griekse herfstvakantie zo veel schade aanricht, is onheilspellend.

De onthechting is al wat langer aan de gang. Net als alle andere traditionele instituten als de regering, het parlement en de rechter behoeft het koningschap niet meer te rekenen op vanzelfsprekend gezag. God, Nederland en Oranje – dat ‘drievoudig snoer’ (Kuyper) is al lang verbroken. Pracht en praal zijn op z’n best een surrogaat voor het bijna mystieke sprookje. Een ‘vaste grondslag’ is gaandeweg, zeg vanaf WOII, weggesleten. En zeker in populistische tijden zal de monarchie, als kroon op de elite, gezag moeten zien te verdienen – elke dag opnieuw.

Beatrix

Dat ging een tijdje goed. Met name onder koningin Beatrix heeft de monarchie zich heruitgevonden. Aan het slot van haar regeerperiode stond er een instituut dat gezag afdwong dankzij een staatshoofd dat de indruk wekte de touwtjes in handen te hebben. Ze had wat te zeggen. Ook minister-presidenten gingen nooit onvoorbereid naar het paleis.

Onder haar zoon is de koers verlegd, minder elitair, meer populair. Ook omdat regering en parlement het staatshoofd minder (politieke) speelruimte toestonden. Heel zichtbaar, maar bijna krampachtig, beperkt Willem Alexander, bijgestaan door Máxima, zich tot een representatieve, symbolische rol. Hij staat zo boven de partijen dat het bijna ijl begint te worden, nietszeggend. Behalve die ene keer toen hij er alleen stond, op een lege Dam.

Het Nederlandse koningschap dreigt door een volkse aanpak te gewoon te worden en, als een van ons, kwetsbaar voor kritiek – op paleizen, jachten, uitkeringen en vliegreizen. Daarom is de koning een gemakkelijke prooi voor een jachtbeluste Tweede Kamer, die schiet op alles wat beweegt.

Heeft de monarchie zich misschien te afhankelijk gemaakt van volkse populariteit? Rest een democratisch koningschap uiteindelijk niets anders dan zichzelf op te eten? Kan het misschien anno 2021 ook anders? Inhoudelijker? Gezaghebbender?

Er is in tijden van onzekerheid, polarisatie en crisis meer dan ooit behoefte aan zoiets als een koningschap, een instituut dat symboliseert waar het verwarde, verdeelde, geplaagde land voor staat, wat het kan en waar het heen gaat. Misschien moeten de Koning en de minister-president op maandagmiddag eens een uurtje extra de tijd nemen om het te hebben over de invulling van de monarchie. Er zou al veel gewonnen zijn als die narrigheid doorbroken werd.