Vietnam veroordeelt drie kritische journalisten tot maximaal 15 jaar cel

Een rechtbank in Vietnam heeft dinsdag drie kritische journalisten veroordeeld tot celstraffen van elf tot vijftien jaar. Volgens de rechter hadden zij zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van propaganda tegen de staat, aldus persbureau Reuters. Internationale mensenrechtenorganisaties bekritiseren het proces, dat binnen een dag werd afgerond.

Volgens de rechter in Ho Chi Minh Stad hebben Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan informatie en materiaal „gemaakt, opgeslagen en verspreid” met als doel de staat tegen te werken, aldus Vietnams ministerie van Openbare Veiligheid. Hun verhalen zouden de regering „belasterd” hebben en „de belangen van de Communistische Partij en de staat” geschonden.

Dung richtte in 2014 een onafhankelijke journalistenvereniging op, die zich volgens de Vietnamese politie inzet voor een machtsomwenteling. Hij moet vijftien jaar de gevangenis in, Thuy en Than elf jaar.

Kritiek op rechtsgang

Onder andere Amnesty International heeft kritiek geuit op de veroordelingen. Die zijn zelfs naar Vietnams „diep repressieve maatstaven” buitengewoon en laten zien dat de censuur is opgeschroefd, aldus de mensenrechtenorganisatie. Momenteel zitten volgens cijfers van de Committee to Protect Journalists vijftien Vietnamese journalisten vast.

Hoewel Vietnams Communistische Partij de afgelopen jaren ingrijpende economische hervormingen heeft doorgevoerd, hanteert ze een strenge mediacensuur en tolereert ze weinig kritiek. Later deze maand houdt de partij haar vijfjaarlijkse congres en volgens critici probeert de partij daarom de touwtjes extra strak in handen te houden.