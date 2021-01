Vaccinatieprotocol oprekken? „Zo kun je een vaccin om zeep helpen”

De tweede prik die nodig is om volledig gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus mag in Groot-Brittannië in plaats van na drie weken nog na drie maanden gegeven worden. Zo hoopt de regering van Boris Johnson ruimte te creëren in de vaccinschaarste om zo snel mogelijk zoveel mogelijk Britten de eerste bescherming tegen Covid-19 toe te dienen.

Het is een creatieve oplossing voor de hoge nood in het land waar het aantal coronabesmettingen exponentieel stijgt, en waar tegelijkertijd een besmettelijke virusvariant in opmars is. Maar de vraag is: kun je ongestraft marchanderen met het voorgeschreven protocol van de toediening van het vaccin? Het is – zelfs voor deskundigen – lastig te voorspellen hoe dit zal uitpakken. In het gunstigste geval kan een langere tijd tussen de twee prikken de beschermende werking versterken. Maar in het slechtste geval krijgt het virus hierdoor juist meer kansen.

„Je moet hier mee oppassen”, zegt klinisch viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC, „Want zo kun je het vaccin om zeep helpen.” Het risico schuilt er volgens De Jong in dat mensen na één prik nog niet helemaal beschermd zijn tegen corona. „Als iemand besmet raakt en antistoffen heeft die het virus niet meteen onschadelijk kunnen maken, zouden er virusvarianten kunnen ontstaan die aan het vaccin kunnen ontsnappen. Hoe langer de tijd is tussen de twee vaccinaties, hoe groter dat risico.”

Viroloog Peter Rottier van de Universiteit Utrecht schat dat anders in. „Er is geen reden voor alarm”, zegt hij, omdat het ontstaan van virusmutanten geen groot extra risico is. Ook mensen die volledig volgens het boekje gevaccineerd zijn hebben namelijk nog altijd kans de infectie op te lopen, voert hij aan. „Het coronavaccin, in dit geval het Pfizer/BioNTech-vaccin, geeft een zogeheten niet-steriele bescherming”, zegt Rottier, „Dat betekent dat een onbekend aantal gevaccineerden nog wel geïnfecteerd zal raken, waarbij dat meestal mild en onopvallend verloopt.”

Bij hen bestaat dus óók de kans dat er ontsnappingsmutanten van het virus ontstaan. „Het gaat niet om een verschil tussen dag en nacht”, zegt Rottier. „We hoeven er dus niet ongerust van te worden, al zou je natuurlijk het liefst volgens het voorgeschreven schema vaccineren.”

„Als ik eerlijk ben weten we gewoon niet zo goed wat de consequentie is”, zegt immunoloog Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC. „Het is een gok en die zou voor de korte termijn gunstig kunnen uitpakken, maar voor de lange termijn nadelig kunnen zijn. Zelf zou ik terughoudend zijn om nu te gaan experimenteren, maar het klinkt alsof het in het VK alle hens aan dek is, dus als noodmaatregel is het misschien te verdedigen.”

Protocol zegt: drie weken

Het standaardprotocol voor de vaccinatie met het Pfizer-vaccin is gebaseerd op een grote studie met tienduizenden vrijwilligers. De wetenschappelijke publicatie van dat voorbereidende onderzoek verscheen op oudjaarsdag in The NEJM. Daarin staat dat het vaccin in de drie weken tussen de twee injecties 52 procent effectief was tegen Covid-19 en in de week na de tweede toediening 91 procent, waarna het vervolgens zijn maximale werking bereikte (95 procent bescherming). Geen van de deelnemers is getest met slechts één dosis of met een langere tijd tussen de twee doses, waardoor nog onzeker is hoeveel bescherming een enkele injectie na verloop van tijd verleent. Maar de onderzoekers schrijven wel dat de verschillen in Covid-19-besmettingen tussen de placebogroep en de vaccingroep al vanaf twaalf dagen na de eerste injectie zichtbaar werden. Dat wijst er volgens hen op een „gedeeltelijk beschermend effect van de immunisatie al vroeg op gang komt”.

Volgens de Britse National Health Service laten de laatste onderzoeksresultaten zien dat de eerste dosis van het vaccin de meeste mensen tot drie maanden lang kan beschermen. Maar waar die informatie op gebaseerd is blijft onduidelijk.

In navolging van Groot-Brittannië besloot deze week ook Denemarken de periode tussen de twee vaccins op te rekken tot zes weken, en ook België overweegt dat te doen. Maar het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ziet op basis van de huidige, wetenschappelijke data uit het dossier geen reden om van het voorgeschreven protocol af te wijken. „De bijsluiter van het vaccin zegt dat de tweede dosis drie weken tot maximaal zes weken na de eerste dosis gegeven dient te worden”, zegt een woordvoerder van het CBG. „Er is geen wetenschappelijk bewijs dat uitstel van een tweede coronaprik voldoende bescherming geeft tegen het coronavirus. Langere tussenperiodes zijn niet onderzocht. Het advies is daarom om het gebruik volgens de bijsluiter en productinformatie aan te houden.”

Ook de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA liet maandag weten niet van het protocol voor vaccinatie te willen afwijken. „We lopen een aanzienlijk risico de volksgezondheid in gevaar te brengen”, schrijft de FDA, zo lang er voor zulke veranderingen in de vaccintoediening geen gedegen wetenschappelijke onderbouwing is. „Dit zou de historische vaccinatiecampagne om de bevolking te beschermen tegen Covid-19 kunnen ondermijnen.”

Viroloog De Jong onderschrijft dat: „Hier geldt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Je moet geen risico nemen met de effectiviteit van het vaccin die volgens het studieprotocol 95 procent is. Onder die voorwaarden is het vaccin ook toegelaten. We moeten aanvaarden dat het zo is, en met die beperking slimme keuzes maken in de vaccinatiestrategie voor de hele bevolking.”

Halverwege wisselen

Ondertussen hebben de Britten een tweede coronavaccin goedgekeurd, dat van Oxford-AstraZeneca. En er is een nieuwe twist bedacht: bij een tekort van het ene vaccin mag het andere gebruikt worden voor de tweede prik. Of dat gaat werken, is nog een veel grotere gok. In een interview met het medische blad The BMJ. deed Mary Ramsay, hoofd immunisatie van Public Health England, haar best de onrust daarover te temperen. Alleen „in zeer uitzonderlijke gevallen” kan voor de tweede dosis een ander coronavaccin worden gebruikt, zei ze. „Al het mogelijk moet gedaan worden om te zorgen dat mensen twee keer hetzelfde vaccin krijgen”, aldus Ramsay, „Maar als dat niet mogelijk blijkt, is het beter om een ander vaccin te geven dan helemaal geen tweede dosis.”.

Critici zeggen dat de Britse plannen neerkomen op een ongecontroleerd medisch experiment met mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven. Zo denkt viroloog De Jong denkt er ook over: „We hechten veel waarde aan evidence based medicine, dan moet je niet ineens in het wilde weg gaan experimenteren met een nieuw vaccins.”

Voor vaccinfabrikanten levert het afwijken van het oorspronkelijke studieprotocol nog een extra probleem op. Nu het vaccin via een noodprocedure is toegelaten en in de praktijk wordt toegepast volgt namelijk nog een laatste afrondende studie, de zogeheten fase vier-studie, waarin gekeken wordt naar lange termijn effect van de vaccinatie en eventuele zeldzame bijwerkingen. Op basis van de uitkomsten hiervan kan het vaccin een permanente registratie krijgen.

Maar die eind-analyse wordt lastig als de vaccins volgens verschillende protocollen worden gegeven, en mogelijk zelfs vermengd worden met soortgelijke vaccins van andere fabrikanten als vervangende eerste of tweede dosis. Dat levert een welhaast onontwarbare kluwen van klinische data.