Saoedi-Arabië verlaagt vrijwillig olieproductie na OPEC+ onderhandelingen

Saoedi-Arabië gaat in februari en maart vrijwillig één miljoen olievaten per dag minder produceren. Rusland en Kazachstan verhogen hun productie daarentegen met 75.000 vaten per dag in februari, en nog eens 75.000 vaten per dag in maart. Dat is de deal die de Organisatie van olie-exporterende landen en een tiental andere olieproducerende landen (OPEC+) dinsdag na twee dagen onderhandelen heeft bereikt, melden internationale persbureaus. Andere landen die meededen aan de onderhandelingen blijven nagenoeg evenveel vaten per dag produceren.

De deal is een compromis tussen verschillende landen. Rusland wilde flink meer olie op de markt brengen, waar andere olieproducerende landen juist op tegen waren. Saoedi-Arabië hoopt met het akkoord op prijsstabiliteit van de vaten; sinds de coronacrisis kelderde de olieprijs, omdat de vraag naar het product door onder meer stilstaande auto’s en vliegtuigen in elkaar zakte. Het oliekartel wordt in de praktijk geleid door Saoedi-Arabië.

Gedurende de eerste golf van de coronapandemie zakte het wereldwijde olieverbruik van 100 miljoen vaten per dag, tot minder dan 75 miljoen per dag in april en mei. Olieproducerende landen raakten hun olievaten daardoor minder goed kwijt, waardoor opslagen vol raakten, raffinaderijen minder werk hadden en de prijs per vat in elkaar stortte. De leidende Brent-olieprijs stond gedurende de eerste golf even op het laagste punt sinds 2001, op iets onder de 20 dollar (16,26 euro) per vat.

